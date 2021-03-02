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​8.4 MİLYON ABONENİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN UYGULAMA

​8.4 MİLYON ABONENİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN UYGULAMA
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
8.4 MİLYON ABONENİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN UYGULAMA
 
CK Enerji, 7 ildeki elektrik tüketicilerini aynı mobil uygulama çatısı altında buluşturdu
 
CK Enerji, bünyesi altında yer alan ve 7 ilde 8.4 milyon müşteriye hizmet veren görevli tedarik şirketlerinin mobil uygulamalarını ‘tek çatı’ altında topladı. İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat’taki tüketiciler artık CK Enerji’nin mobil uygulamasını indirerek elektrikle ilgili abonelik, borç ödeme ve sorgulama gibi birçok işlemi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabiliyor.
 
CK Enerji’nin mobil hizmetinin tek çatı altında toplanmasıyla birlikte İstanbul Avrupa Yakası’nda oturan ancak CK Enerji’nin hizmet verdiği diğer illerde aboneliği olanlar, aynı uygulama üzerinden elektrikle ilgili işlemlerini istedikleri yerden 1-2 dakikada yerine getirme şansına sahip oldu.
 
Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı ve pandemi döneminde sağlık için evde kalan tüketicilere daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen CK Enerji, bünyesindeki üç görevli tedarik şirketinin mobil uygulamalarını tek çatı altında birleştirdi. 7 ilde 8.4 milyona yakın müşteriye ve 14.6 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in mobil uygulamaları, bütüncül hizmet anlayışı ile CK Enerji adı altında toplandı.
Bu yeni adımla birlikte İstanbul Avrupa Yakası, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat’taki elektrik aboneleri, CK Enerji’nin mobil uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyerek elektrikle ilgili işlemlerini birkaç dakika gibi kısa bir sürede yapabiliyor. 
 
7 İLDEKİ ELEKTRİK TÜKETİCİLERİ AYNI UYGULAMA ÜZERİNDEN İŞLEM YAPIYOR
Mobil uygulamadaki yeni süreci değerlendiren CK Enerji Grup Koordinatörü Utku Guruşçu, grup olarak yüksek müşteri memnuniyeti hedefi ile çalıştıklarına işaret ederek mobil hizmetlerin tek çatı altında toplanmasının da bu anlayışın bir sonucu olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde tüketicilerin online işlemleri daha çok tercih etmeye başladıklarını anımsatan Utku Guruşçu, “Görevli tedarik şirketlerimizin her birinin mobil uygulaması mevcuttu. Yaptığımız çalışmalarda gördük ki İstanbul Avrupa Yakası’nda yaşayan ancak Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat veya Yozgat’ta yazlığı, yayla ya da köy evi olan vatandaşlarımız da var.  Yine iki ve üçten fazla aboneliği bulunan müşterilerimizin sayısı da oldukça fazla. Bizim şirket olarak en büyük amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Biz de bu hedefle üç görevli tedarik şirketimizin mobil uygulamasını aynı çatı altında birleştirdik. Şimdi bu 7 ilde yaşayan 8.4 milyonu aşkın abonemiz, saniyeler içinde mobil uygulamamızı akıllı telefonuna indirerek işlemlerini çok hızlı yapabiliyor. CK Enerji mobil uygulamasına girerek hem İstanbul Avrupa Yakası’nda hem de Sivas ya da Antalya’daki elektrik abonelikleri ile ilgili işlemleri 1-2 dakika içinde halledebiliyor. Birden fazla aboneliklerinin tümünün borç durumunu, aylık kullanımlarını görüp hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan bulundukları yerden yapabiliyor” dedi.
 
1-2 SAATLİK ZAMAN KAYBINDAN KURTULUYORLAR
CK Enerji, yenilenen mobil uygulaması ile müşterilerine çok büyük bir zaman da kazandırıyor. Örneğin mobil uygulama üzerinden yeni abonelik başvurusu yapmak 2-2.5 dakika, abonelik işlemini iptal etmek ise 40 saniye ile 1 dakika sürüyor. Müşteri hizmet merkezlerinde bu işlemler ortalama 7-7.5 dakika sürse de Avrupa Yakası gibi insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde işlem merkezine gidiş geliş süresi de eklendiğinde bu süre 1-2 saati buluyor. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul’un Avrupa Yakası’na, 2020 yılında 600 binin üzerinde yeni abonelik başvurusu yapılırken abonelik iptal başvurusu sayısı da 100 bini aşıyor. Bu da yüzbinlerce abonenin mobil uygulama ile zamandan nasıl tasarruf edeceğini ortaya koyuyor.
 
TÜM GEÇMİŞ VE MEVCUT ABONELİKLER GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
Mobil uygulama, üzerinde iki ve daha fazla aboneliği bulunan tüketicilere büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, aboneliklerine ait faturaları takip edip ödemelerini yaparken abonelik başvuru ya da iptali gibi işlerini de hiçbir yere gitmeden aynı uygulama üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yerine getirebiliyor. Üstelik sadece aktif abonelikler değil geçmiş dönemde açılan, kapatılan ya da abonelerin kapatmayı unuttuğu tüm abonelikler yine tek uygulama üzerinden izlenebiliyor.
 
HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?
Akıllı telefon kullanıcılarının AppStore ve Google Play’dan ücretsiz olarak indirebildiği CK Enerji’nin mobil uygulamasında tüketicilere sunulan hizmetler ise şöyle:
 
•             Yeni abonelik başvurusu,
•             Fatura ödeme ve borç takibi,
•             Geriye dönük tüketim analizleri,
•             Fatura görüntüleme,
•             Kayıtlı elektrik aboneliklerine erişim,
•             Abonelik iptali,
•             Bilgi güncelleme,
•             Hizmet noktası görüntüleme,
•             Talep/öneri iletme.
 
 
 
CK Enerji Yatırım A.Ş. (CK Enerji) hakkında:
Türkiye’nin üç bölgesinde, yedi ilde 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji’nin yılda 40 milyar kilovatsaatlik elektrik dağıtım ve satış gücü bulunmaktadır. CK Enerji bünyesinde toptan elektrik satışı alanında CK Enerji Ortaklığı Toptan Elektrik Satışı A.Ş.’nin yanı sıra elektrik dağıtımı alanında Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ve perakende elektrik satışı alanında ise CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş., CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. bulundurmaktadır. Dünyanın en hızlı büyüyen enerji piyasasına sahip Türkiye'nin lider enerji şirketi olmanın gururunu taşıyan CK Enerji, “Her An Sizinle” sloganıyla işgücüne, teknik altyapısına ve elektronik donanımına yatırım yapmaktadır.
 
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