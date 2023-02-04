Gıda ve İçecek Sektörü Toplantısı Yapıldı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) Kamu-Sanayi iş birliğini sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleşen Sektörel İstişare Toplantılarının 9.’su ‘Gıda ve İçecek İmalat Sektörü’ temsilcileriyle yapıldı. BAKA yerleşkesinde, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılan toplantıya sektör temsilcileri başta olmak üzere ilgili il müdürleri ve BAKA yetkilileri katıldı.

Vali Baruş toplantının açılış konuşmasında “Bu toplantılardaki amacımız Isparta ekonomisi ve istihdamı açısından önem taşıyan sektörlerde meydana gelen sorunları dinlemek, ihracata yönelen alanlarda kolaylaştırıcı yönde ne tür önlemler alınabilir bunları tartışmak, sizin de sektörel bazda yaşadığınız özel sorunlar varsa onları dinlemek ve çözüm noktasında sizlere yardımcı olmak. Gıda imalatçıları sektörü bizim açımızdan önemli bir sektör özellikle gıda güvenliğinin önem kazandığı, gıda üretiminin önem kazandığı böyle bir zamanda sağlıklı gıda üretimi öncelikle kendi vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması açısından önem taşıyan bir konu. Diğer taraftan da ihracata konu olan ve ihracatımızın arttırılması açısından Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkılar sağlaması bakımından da önem taşıyan bir sektör” dedi.

Toplantı Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün hazırladığı sunumun ardından sektör temsilcileriyle istişare bölümüne geçilmesiyle son buldu.