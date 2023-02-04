Vali Baruş Kapıcak, Pembeli ve Harmanören Köylerini Ziyaret Etti

Atabey ilçesine bağlı Kapıcak, Pembeli ve Harmanören köylerine çalışma ziyareti düzenleyen Vali Baruş’a Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve il müdürleri de eşlik etti. Köy ziyaretlerinin amacının sorunları yerinde tespit edip vatandaşlarla görüş alış verişinde bulunmak olduğunu belirten Vali Baruş köylerde incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İlk ziyaretini Kapıcak köyüne gerçekleştiren Vali Baruş muhtar Erol Ünlü ’den köyle ilgili talep ve önerileri dinledikten sonra köyde yıkım çalışmaları tamamlanan metruk binaları yerinde gördü.

Ardından Pembeli köyüne geçen Vali Baruş muhtar Mehmet Demir’den köyle ilgili bilgiler alarak vatandaşların taleplerini dinledi. Köy içerisinde bir süre incelemelerde bulunan Vali Baruş köy fırınında ekmek yapan kadınlarla da bir süre sohbet etti.