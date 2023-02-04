Toplantının başında bir konuşma yapan Vali Baruş “Bugünkü toplantımızda okul içi ve okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirleri, asayişe ilişkin tedbirler ve trafik tedbirlerini görüşeceğiz. Öncelikle çocuklarımızın eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik kurumlar arası işbirliği protokolü çerçevesinde alınması gereken önlemleri gündemimize alıp görüşeceğiz. Bunların yanında okul güvenlik kamera sistemlerini, kolluk okul irtibat görevlilerini, metruk bina ve yapıların yıkım çalışmalarını, okul önleri ve yakın çevresinde alkol, sigara ve olumsuz diğer unsurların satılması, taşınması bulundurulmasının önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri, okullar çevresindeki bar, kahvehane internet kafe, park ve bahçe benzeri açık alanlarda çocuk, narkotik, asayiş ve ihtiyaç duyulan diğer ekiplerle genel asayiş uygulamaları ve denetimlerinin yapılması hususunu, okul servis araçlarına yönelik denetimlerin yapılması, okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin yapılacak risk analiz değerlendirmelerini, tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde önce yaya görsellerinin çizdirilmesini, kamuoyunda farkındalığı artırmak amacıyla yayalar için 5 adımda güvenli trafik kampanyasının etkin bir şekilde yürütülmesini ve okul çevrelerinde azami hızının sınırının 30 kilometre sınırına düşürülmesi çalışmalarında karşılaşılan sıkıntı veya problemleri toplantımızda görüşeceğiz” dedi.