ISPARTA'DA ALTİNİŞ MAĞAZALARINDA İNDİRİM ŞÖLENİ

Altıniş Atasay Adres:

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Altıniş Plaza Adres:

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Düğün hazırlığında olan vatandaşların alışveriş tercihlerinde ilk sırada yer alan kuyumcularda hareketlilik başladı. Isparta'da düğün hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların yolunu tutuyor. Gelin ve damat adayları bilezik ve alyans gibi ürünlerin yanında yükte hafif ama pahada ağır olan pırlantalara ilgi gösterirken, düğüne katılacak misafirler ise gram altına yöneliyor.Düğün sezonu öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen çiftler, soluğu kuyumcularda alırken, bu senenin gözdesi pırlanta ve mücevherler oldu.Düğün sezonu konusunda görüşlerine başvurduğumuz Altıniş Kuyumculuk firma yöneticisi Mustafa Altıniş,dedi.2022 yılı düğün sezonuna bayramdan sonra başladıklarını belirten Mustafa Altıniş,dedi.Düğünlerin yanı sıra söz ve nişan gibi törenlerin de devam ettiğini hatırlatan Altıniş, evlenme adayı çiftlerin tercihlerini genelde pırlanta takılara yönelik kullandığını da söyledi. AltınişDüğün sezonunun başlamasının yanında gurbetçilerin de gelmesinin bu durumda etkili olduğunu anlatan Mustafa Altıniş,dedi.Kuyumculuk piyasasında altının yerinin her zaman farklı olduğunu söyleyen Altıniş, bu senenin ilgi odağı olan ürünlerden de bahsetti. Düğüne gidecek misafirlerin gram altın üzerinde yoğunlaştığını vurgulayan Altıniş, evlenecek çiftlerin pırlanta ve mücevherlere ilgi gösterdiğini anlattı. Altıniş taleplerden bahsederken şu ifadeleri kullandı;diye konuştu