103,5 gram Skunk Esrar maddesi,

55,91 gram Esrar maddesi,

200 adet Ecstasy hap,

132 adet Sentetik Ecza,

98,39 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai)

16,99 gram Eroin maddesi,

3,11 gram Afyon Sakızı,

1 gram Metamfetamin maddesi,

Uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda APARAT ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Şubat Ayı içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 100 şahıs yakalanmıştır.Yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış olup,çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.