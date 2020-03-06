Atatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 90. Yıldönümü

06.03.2020Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’yı teşrifinin 90. yıldönümü nedeniyle Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan ve 6 Mart Caddesini takip ederek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son bulan yürüyüş korteji düzenlendi.Korteje Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Karakaya, mülki ve askeri erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasını takiben saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’mız okundu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’yı teşrifinin 90. yıldönümü nedeniyle düzenlenen tören, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ’in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından son buldu.