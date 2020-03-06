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Atatürk'ün Isparta'ya gelişi! Hoş Geldin Atatürk!

Atatürk'ün Isparta'ya gelişi! Hoş Geldin Atatürk!
ISPARTA
G.Tarihi: 06.03.2020 14:40
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 90. yıldönümü bugün büyük bir coşku içerisinde kutlandı. Törende konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen; “Bugün o mümtaz misafiri karşılayan heyetin duyduğu heyecanı duyuyor ve şerefli konuğumuzu rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.
 
Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Atatürk’ün Isparta’ya gelişinden bu yana tam 90 yıl geçti. Bilindiği gibi Atatürk, 6 Mart 1930 tarihinde kısa süreli de olsa ilimizi ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulunmuş ve öğle yemeğini Isparta’da yedikten sonra ilimizden ayrılmışlardı.

ATA’YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Büyük Önder Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 90. yıldönümü nedeniyle bugün çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve de Ata’ya saygı yürüyüşü yapıldı. Saat 10.15’te Millet Caddesindeki eski adıyla Endüstri Meslek Lisesi yeni adıyla Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan Ata’ya saygı yürüyüşüne Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğrimen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Vali Yardımcıları, askeri ve mülki erkan, siyasi parti il başkan ve temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Yürüyüş korteji saat 10.15’te askeri bando eşliğinde Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden hareket ederek 6 Mart Atatürk Caddesini takiben Milli Eğitim Müdürlüğü önünden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Alanına geldi. Kortejde öğrenciler tarafından dev Atatürk ve Türk Bayrakları açıldı.
Daha sonra Hükümet Meydanı’nda Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Isparta Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunularak, Atatürk Anıtı önündeki meşale yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

BAŞDEĞİRMEN; “ISPARTA HALKI O GÜN
ATATÜRK’Ü BAĞRINA BASMIŞTIR”
Başkan Başdeğirmen konuşmasında şunları söyledi; “Konuşmama başlamadan önce Suriye’nin İdlib kentinde askerimize yönelik düzenlenen hain hava saldırısında şehit olan evlatlarımıza Allahtan rahmet, tüm halkımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’ün Isparta’ya gelmesini isteyen Ispartalı devlet büyüklerimizin daveti üzerine Atamız, ‘Sevgili Ispartalılara selamlarımı götürünüz. Bir fırsatını bularak şehrinize geleceğim, demiştir ve sözünü de kısa sürede tutarak Ispartalılara 6 Mart 1930 günü bu gururu yaşatmıştır. O gün Hemşehrilerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü heyecan ve sevgiye karşılamış ve bağrına basmıştır.

“90 YILDIR DEVLETİMİZİ KURAN ATATÜRK’Ü
İLİMİZDE AĞIRLAMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ”
Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanını karşılamak ve yakından görmek için gencinden, yaşlısına, kadınından, erkeğine kadirşinas Ispartalı saygı ve sevgilerini Ata’sına göstermiştir. Bugün 90 yıl öncesini yeniden yaşıyoruz. O günün valisi, belediye başkanı nasıl bir heyecan yaşadıysa inanın bizler de aynı heyecanı yaşıyoruz. O günün Valisi Ekrem bey, Paşamızı karşılama görevini yerine getirmiş bugün de sayın Valimiz burada aynı görevi yerine getiriyor. O gün Belediye Başkanımız Hilmi Çakmakçı, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmiş. Bugün de biz aynı gururla görevimizi yerine getiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü ilimizde ağırlamanın onurunu biz 90 yıldır yaşıyoruz.

“ISPARTA’MIZ MİLLİ MÜCADELEDE
871 ŞEHİT VERMİŞTİR”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu Milli Mücadeleye, Ispartalı her yönüyle destek vermiş ve Kuvay-i Milliye ile bütünleşmiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nın safında Milli Mücadeleye giren Isparta’mız 871 şehit ve binlerce gazi vermiştir. Isparta köklü bir tarihe sahip olmakla birlikte, Türk milletinin varlık sebebi olan Milli Mücadele döneminde gösterdiği üstün hizmetlerle saygınlığını kazanmış bir şehirdir. Özellikle Milli Mücadele sırasında  milli birlik ve beraberlik açısından   önemli bir duruş sergileyen Isparta   halkı, gelecek kuşağın onları tanımasına, hatırlamasına ve saygı duymasına layık olmuştur.

“ATATÜRK ÜLKEMİZ İÇİN
BÜYÜK BİR DEĞERDİR”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her daim halkın içinde olmaya, vatandaşların düşünce ve fikirlerini öğrenmeye önem vermiştir. İstiklal Harbini başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan milletimizin önünde yeni bir ufuk açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin en önemli değerlerinden biridir. Atatürk o dönemde yalnızca Isparta’yı değil, tüm Anadolu'yu karış karış gezmiştir. O günlerin özellikle ulaşım alanındaki zorluklarını göz önüne aldığımızda Atatürk'ün yurdu dolaşmak, görmek, incelemek için nasıl büyük bir gayret gösterdiğini daha iyi anlıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, bir belediye başkanı olarak Atatürk'ün bu azmi bana millet aşkının, millete hizmet etmenin ne kadar kutsal olduğunu hissettirmektedir. Siz gençlerin de Atatürk'ün bu cesaret dolu, azim dolu hayatından mutlaka kendinize dersler çıkarmanız gerekmektedir

“CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇİZDİĞİ 2023
HEDEFİNDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”
Biliyoruz ki Atatürk'e ve Cumhuriyetimize yapılacak en büyük katkı, ülkemizin içinden geçtiği şu kritik dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, özellikle de Cumhurbaşkanımızın çizdiği 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için milletimize ilham kaynağı ve yol gösterici olmuştur.
Bu cennet vatanı bize miras bırakan atalarımızı minnetle anıyorum.  Asıl görevimizin daha çok çalışarak, bayrağımızı çok daha yükseklere taşımak olduğuna inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her türlü zorluğu aşarak, azim ve inançla vatan kıldığı ülkemizi ve Cumhuriyetimizi hedef gösterdiği yolda ‘Millete efendilik yoktur, hizmet vardır’ düsturuyla gece-gündüz durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. 

“TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ÜSTESİNDEN
GELEMEYECEĞİ HİÇBİR İŞ YOKTUR”
Hepimiz işimizi en iyi şekilde yapacağız. Vatan sathının her bir karışında bunu başardığımızda, Allah'ın izniyle, ülkemizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselesi yoktur. Unutmayınız ki Atatürk gençliğe hitabesinde siz gençlere, 'Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir' diye seslenmiştir. Atatürk Türk Gençliğine her zaman güvenmiş ve Cumhuriyet'i siz gençlere armağan etmiştir. Sizlerin bu emanete ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağınıza olan inancımız ve güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki tören Başkan Başdeğirmen’in konuşmasının ardından sona erdi.

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