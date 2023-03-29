isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Isparta'da Genç Yüzücüler Rekabet İçin Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda Buluşuyor"

"Isparta'da Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları 26-27 Nisan 2023 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek"

Isparta'da Genç Yüzücüler Rekabet İçin Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda Buluşuyor"
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
  • "Isparta'da Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda Okul Sporları Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları Düzenlenecek"
  • "Isparta'da Genç Yüzücüler Rekabet İçin Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda Buluşuyor"
  • "Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları İçin Kayıtlar Başladı, Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu Hazırlanıyor"

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022-2023 yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları, 26 - 27 Nisan 2023 tarihleri arasında Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.
Yarışmalar için kayıtlar, Türkiye Yüzme Federasyonu Portalı (https://portal.tyf.gov.tr) üzerinden yapılacak. Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları'na katılmak isteyenlerin son liste bildirim tarihi ise 19 Nisan 2023 saat 17:00 olarak belirlendi.
Öğrencilerin spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri ve rekabet duygusunu geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Okul Sporları faaliyetleri, her yıl milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları da, genç yüzücülerin yeteneklerini sergileyebilecekleri önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Belediyesi, Kirazlıdere bölgesine kiraz fidanları diktiISPARTA BELEDİYESİ, KİRAZLIDERE BÖLGESİNE KİRAZ FİDANLARI DİKTİ
Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin İlçesi'ndeki Depremzedelerin Yanında ISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ, AFŞİN İLÇESİ'NDEKİ DEPREMZEDELERİN YANINDA
Isparta'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar Trafik Kazalarına Neden Oldu
2023 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? KAÇ GÜN OLACAK?
Isparta'da Şiddetli Lodos Hayatı Felç Etti
Asgari Ücrete Zam Kararı mı Alındı?
Isparta'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor!
Araç sahiplerini zor günler bekliyor: Benzin fiyatlarına 80 kuruş zam geldi
Sağlık Bakanlığı 31 Bin 600 Sözleşmeli Personel Alacak
TBMM'den Emekli Maaşlarına ve Bayram İkramiyelerine Zam
Isparta'nın Doğal Güzellikleri Rosemix ile Evinize Geliyor!
Isparta'da Beton Mikseri Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı
Meteorolojiden Kritik Uyarı: Dikkat!
SDÜ Mezunlarına Diploma Teslimi Artık Posta Yoluyla ve Kargo ile Yapılıyor!
Davraz Prefabrik: Ekonomik, Estetik ve Hızlı Konut Çözümleri İle Yeni Yerinde Hizmetinizde!
Isparta'da trafik kazası. araç bir işyerine girdi
Isparta 32 Spor, Menemen Belediyespor Karşısında 4-0 Yenilerek Play-Off Yolunda Yara Aldı
Isparta'da motosiklet kazası
Isparta'da trafik kazası: Araç orta kaldırıma çıktı
Müjde: 45 Bin Öğretmen Ataması için Tarih Belli Oldu!
İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü 250 Kişilik TYP Basın Duyurusu (Yeni Hali)
Isparta'da Hava Durumu 5 Gün Boyunca Değişken Olacak
Isparta'nın En Sevilen Tulumbaları ve Tatlıları Burada! Tatlıcı Ali'de...
Isparta'da Halk Otobüsleri Saatlerine Ramazan Düzenlemesi
Isparta Müftülüğü, Ramazan İmsakiyesi'ni Açıkladı: Sağlıklı Bir Oruç İçin Sahur ve İftar Saatleri Netleşti
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-doner-siperis-telefoniadres isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Belediyesi Ramazan Çadırı Kurdu: Binlerce Vatandaşın Aynı Anda İftarını AçabilecekIsparta Belediyesi Ramazan Çadırı Kurdu: Binlerce Vatandaşın Aynı Anda İftarını Açabilecek22 Mart 2023
Isparta'da Yaşayan Zeki Çelik, 150 Kitap Yazarak Edebiyat Dünyasına Damga VurduIsparta'da Yaşayan Zeki Çelik, 150 Kitap Yazarak Edebiyat Dünyasına Damga Vurdu26 Mart 2023
Isparta'da Halk Otobüsleri Saatlerine Ramazan DüzenlemesiIsparta'da Halk Otobüsleri Saatlerine Ramazan Düzenlemesi23 Mart 2023
Isparta'da Trafik Kazası: Sinyalizasyon Direğine Çarpan Araçta Şans Eseri Yaralı YokIsparta'da Trafik Kazası: Sinyalizasyon Direğine Çarpan Araçta Şans Eseri Yaralı Yok22 Mart 2023
Isparta'da trafik kazası: Araç orta kaldırıma çıktıIsparta'da trafik kazası: Araç orta kaldırıma çıktı24 Mart 2023
Davraz Prefabrik: Ekonomik, Estetik ve Hızlı Konut Çözümleri İle Yeni Yerinde Hizmetinizde!Davraz Prefabrik: Ekonomik, Estetik ve Hızlı Konut Çözümleri İle Yeni Yerinde Hizmetinizde!25 Mart 2023
Isparta'da trafik kazası. araç bir işyerine girdiIsparta'da trafik kazası. araç bir işyerine girdi25 Mart 2023
Isparta 32 Spor, Menemen Belediyespor Karşısında 4-0 Yenilerek Play-Off Yolunda Yara AldıIsparta 32 Spor, Menemen Belediyespor Karşısında 4-0 Yenilerek Play-Off Yolunda Yara Aldı25 Mart 2023
Isparta'nın En Sevilen Tulumbaları ve Tatlıları Burada! Tatlıcı Ali'de...Isparta'nın En Sevilen Tulumbaları ve Tatlıları Burada! Tatlıcı Ali'de...23 Mart 2023
Isparta'da motosiklet kazasıIsparta'da motosiklet kazası25 Mart 2023
Isparta'da Beton Mikseri Kaza Yaptı: Sürücü YaralandıIsparta'da Beton Mikseri Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı27 Mart 2023
"Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu!"Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu!23 Mart 2023
Isparta'da Hava Durumu 5 Gün Boyunca Değişken OlacakIsparta'da Hava Durumu 5 Gün Boyunca Değişken Olacak23 Mart 2023
Tural ailesinin acı günü: Mehmet Tural son yolculuğuna uğurlandıTural ailesinin acı günü: Mehmet Tural son yolculuğuna uğurlandı22 Mart 2023
Isparta İyilikte Yarışanlar, Ramazan ayında yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibine yardım eli uzattıIsparta İyilikte Yarışanlar, Ramazan ayında yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibine yardım eli uzattı28 Mart 2023
Isparta'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor!Isparta'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor!28 Mart 2023
Asgari Ücrete Zam Kararı mı Alındı?Asgari Ücrete Zam Kararı mı Alındı?28 Mart 2023
SDÜ Mezunlarına Diploma Teslimi Artık Posta Yoluyla ve Kargo ile Yapılıyor! SDÜ Mezunlarına Diploma Teslimi Artık Posta Yoluyla ve Kargo ile Yapılıyor! 26 Mart 2023
2023 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? KAÇ GÜN OLACAK?2023 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN? KAÇ GÜN OLACAK?28 Mart 2023
Isparta'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar Trafik Kazalarına Neden OlduIsparta'da Şiddetli Yağış ve Rüzgar Trafik Kazalarına Neden Oldu29 Mart 2023