- "Isparta'da Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda Okul Sporları Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları Düzenlenecek"
- "Isparta'da Genç Yüzücüler Rekabet İçin Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda Buluşuyor"
- "Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları İçin Kayıtlar Başladı, Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu Hazırlanıyor"
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022-2023 yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenecek Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları, 26 - 27 Nisan 2023 tarihleri arasında Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.
Yarışmalar için kayıtlar, Türkiye Yüzme Federasyonu Portalı (https://portal.tyf.gov.tr) üzerinden yapılacak. Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları'na katılmak isteyenlerin son liste bildirim tarihi ise 19 Nisan 2023 saat 17:00 olarak belirlendi.
Öğrencilerin spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri ve rekabet duygusunu geliştirmeleri amacıyla düzenlenen Okul Sporları faaliyetleri, her yıl milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışmaları da, genç yüzücülerin yeteneklerini sergileyebilecekleri önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.