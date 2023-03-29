Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gülkent Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri afet bölgesine yardım etmek amacıyla harekete geçti. Okul, içinde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerle birlikte bir konteyner hazırladı ve afet bölgesine göndermek üzere yola çıkardı.Afet bölgesine gönderilecek konteynerde, çadır, battaniye, su, yiyecek ve ilaçlar gibi ihtiyaç duyulabilecek malzemeler yer alıyor. Gülkent Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yardım çalışmalarına katılmak için büyük bir özveri göstererek, afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti.Bu tür özverili çalışmalar, afetlerin yol açtığı zorlu koşullarda insanların birbirlerine yardım etmelerinin en güzel örneklerindendir. Gülkent Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin bu hareketi, afetzedelerin yaralarını sarmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için yaptıkları anlamlı bir katkıdır.