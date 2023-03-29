Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin'deki depremzedelerin yanında

İçişleri Bakanlığı, Vali Baruş'u Afşin'de Koordinatör Vali olarak atadı

Vali Baruş, Afşin'deki çadır ve konteynır alanlarını inceledi

Isparta Valisi Baruş, Afşin'de depremzedelerle bir araya geldi

Isparta Valisi Aydın Baruş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine İçişleri Bakanlığı tarafından Koordinatör Vali olarak atanmıştır. 6 Şubat depreminin zarar verdiği illerimizden biri olan Kahramanmaraş'taki Afşin ilçesindeki çalışmalara nezaret eden Vali Baruş, çadır ve konteynır alanlarında incelemelerde bulunarak hizmetlerin yürütülmesinde görev alanlara kolaylıklar diledi.Afşin ilçesinde 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarda depremzede vatandaşlarımız için gerekli hizmetlerin sunulduğunu gören Vali Baruş, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileterek herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu. Afşin ilçesinde görev alan ekiplere teşekkür eden Vali Baruş, vatandaşların ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.Isparta Valisi Aydın Baruş'un Afşin ilçesinde yaptığı ziyaret, depremzede vatandaşların yaralarının sarılması için gösterilen çabalara bir nebzede olsa katkı sağlayacak niteliktedir.