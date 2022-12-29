Berber ve Kuaförlerin hafta tatili

Uygulaması 1 Temmuz’a ertelendi

1 Ocak 2023 de başlayacağı duyurulan Berber ve Kuaförlerin hafta tatili uygulaması ikinci kez ertelendi. Bu konuda açıklama yapan Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Demiralay, “Değerli üyelerimiz hafta tatili uygulaması Ticaret Bakanlığının aldığı karar ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ertelenmiştir. Sözkonusu tarihe kadar var olan nöbet sistemine devam edilecektir” dedi.

Demiralay. Ticaret Bakanlığının erteleme kararında iller arasında ilave hazırlıkların yapılmasına imkan sağlamak ve işletmeler arasında istişarelerde bulunulması gibi konuların etkili olduğunu belirtti. Demiralay, erteleme kararı ile bu zamana kadar devam eden nöbet sisteminin devam edeceğini hatırlattı.