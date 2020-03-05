Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Cumhuriyetimizin kurtuluş ve kuruluş yıllarında, birçok yurt gezisine çıkmıştır. Çünkü yurdu gezmek; yurdun coğrafyasını, insanını tanımak ve kaynaşmak demektir.Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, bundan 90 yıl önce, yurt gezilerinden birinde İlimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırmıştır. Bu nedenle Ispartalılar olarak 6 Mart’ı büyük bir coşku ve sevinçle kutlamaktayız.O; tüm ömrünü ulusuna adamış bir önder olarak halktan biri olmuş, söylem ve eylemlerini halkın anlayacağı şekilde sade, açık ve net olarak dile getirmiştir. Hem “kurtuluş”, hem “kuruluş” savaşını; hayata gözlerini kapadığı Kasım 1938’e kadar Anadolu’yu köy köy, kasaba kasaba gezerek, halkın ayağına giderek, halkla görüşerek, halkın nabzını yoklayarak kazanmıştır.Bu yurt gezilerinde Türk milletini, aklına koyduğu her güzel işi yapabileceğine inandırmış ve millete başarma inancını kazandırmıştır.Ülkemizin birlik ve beraberliği için, bekası için, O’nun azmi ve Türk Milletine olan inancı bizlere her zaman yol gösterecektir.Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Destanı’nın yazılmasına ve devamına kanlarıyla katkıda bulunan aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize de minnetlerimizi sunuyorum.