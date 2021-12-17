ISPARTA TAPU KADASTRO BASIN BÜLTENİ



Yalvaç ilçesine bağlı Aşağıtırtar, Bağlarbaşı, Dedeçam, Kırkbaş, Koruyaka, Kozluçay, Sücüllü ve Tokmacık Köylerinde bulunan toplamda yaklaşık 30.000 adet parselde, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi uyarınca “Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılması” işi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ihale edilmiş olup Müdürlüğümüz denetiminde ilgili yüklenici firma ile birlikte 14 Aralık 2021 tarihi itibariyle yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır.

Bu proje ile teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygunluk göstermediği tespit edilen kadastral harita ve bilgilerinin yeniden oluşturulması, düzenlenmesi ve buna göre de tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından günümüz teknolojisi ile modernize edilecek kadastral harita ve bilgiler gerek halkımızın gerekse tüm kamu-özel kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacaktır.