İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak 01.07.2022 tarihinde “TÜMÖR” Operasyonu adı altında Çıkar Amaçlı Silahlı Organize Suç Örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda;
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Çıkar Amaçlı Silahlı Organize Suç Örgütüne Üye Olma, Yönetme, Ateş Etmek Suretiyle Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma, Nitelikli Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Tehdit Ve Hakaret suçları kapsamında Isparta, Denizli, Konya ve Antalya illerinde bulunduğu belirlenen 9 şüpheli şahıs 01.07.2022 günü eş zamanlı operasyon sonucun yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Yapılan operasyon neticesinde aramalarda;
- 2 adet ruhsatsız av tüfeği
- 2 adet kurusıkı tabanca
- 2 adet tabanca ve 3 adet fişek
- 200 adet av tüfeği fişeği
- 1 adet arama dedektörü
- Çok sayıda senet ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, konu ile ilgili 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. 04.07.2022 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 1 şüpheli şahıs savcılıktan serbest, 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Isparta Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ