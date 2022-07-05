isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta'da Emniyetten “TÜMÖR” Operasyonu

Isparta'da Emniyetten “TÜMÖR” Operasyonu
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
 KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak 01.07.2022 tarihinde  “TÜMÖR” Operasyonu adı altında Çıkar Amaçlı Silahlı Organize Suç Örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda;
 
 Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Çıkar Amaçlı  Silahlı Organize Suç Örgütüne Üye Olma, Yönetme, Ateş Etmek Suretiyle Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma,  Nitelikli Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Tehdit Ve Hakaret suçları kapsamında Isparta, Denizli, Konya ve Antalya illerinde bulunduğu belirlenen 9 şüpheli şahıs 01.07.2022 günü eş zamanlı operasyon sonucun yakalanarak gözaltına alınmıştır.
 
Yapılan operasyon neticesinde aramalarda;
- 2 adet ruhsatsız av tüfeği
- 2 adet kurusıkı tabanca
- 2 adet tabanca ve 3 adet fişek
- 200 adet av tüfeği fişeği
- 1 adet arama dedektörü
- Çok sayıda senet ele geçirilmiştir.
        
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak,  konu ile ilgili 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. 04.07.2022 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 1 şüpheli şahıs savcılıktan serbest, 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Isparta Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.
                    Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
 
  ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

image
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA YAZA HAREKETLİ GİRİYORUZISPARTA'DA YAZA HAREKETLİ GİRİYORUZ
Isparta'da Emniyetten “TÜMÖR” Operasyonu ISPARTA'DA EMNİYETTEN “TÜMÖR” OPERASYONU
ISPARTA AŞEVİ'NDEN BASIN DUIYURUSUISPARTA AŞEVİ'NDEN BASIN DUIYURUSU
Isparta'da Hemzemin Geçit Bakımı Uyarısı: bazı yollar trafiğe kapatılacak
Isparta Valiliği duyurdu: girişler yasaklandı
Isparta'da hırsızlık olayı!ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI!
ISPARTA'DA TURŞUCUM'DAN BAYRAMA ÖZEL ÇİĞKÖFTE FIRSATI
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ KAÇ LİRA OLDU? İŞTE O RAKAM AÇIKLANDI
ISPARTA'DA HESAPLI GİYİMİN TEK ADRESİ YÜKSEL ERGÜL!
EN TATLI VE HESAPLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRESİ SEDAT ÖZ GURME!
ISPARTALI ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ!ISPARTALI ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ!
HABER AJANSLARI: ZAM ORANLARI BELLİ OLDU KAÇ LİRA MAAŞ ALACAKLAR?
Isparta Valisi Baruş'tan anlamlı ziyaretISPARTA VALİSİ BARUŞ'TAN ANLAMLI ZİYARET
Esnaf Dostu Vali’den Isparta esnaf teşkilatına ziyaretESNAF DOSTU VALİ’DEN ISPARTA ESNAF TEŞKİLATINA ZİYARET
ISPARTA'DA KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTIRILDIISPARTA'DA KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTIRILDI
ISPARTA'DA KURBAN BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI
ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK ZANLISINA SUÇÜSTÜISPARTA'DA DOLANDIRICILIK ZANLISINA SUÇÜSTÜ
-Isparta’nın ‘demiryolu’ ile ‘Akdeniz limanına’ açılması şart-ISPARTA’NIN ‘DEMİRYOLU’ İLE ‘AKDENİZ LİMANINA’ AÇILMASI ŞART
Dilan Polat Isparta Şubesi Coşkuyla Açıldı
Isparta'da Yaş meyve ve sebzede rekor ihracat
Isparta'da Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı için Türker Et
Isparta Gül üreticilerinin yüzü gülüyorISPARTA GÜL ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
ISPARTA HABER: PATLAMADA 3 İŞÇİ YANDIISPARTA HABER: PATLAMADA 3 İŞÇİ YANDI
ANADOLU ASLANLARI ISPARTA’DA FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR ANADOLU ASLANLARI ISPARTA’DA FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR
ISPARTA'DA İŞ MAKİNESİ YANDI: FACİA GİBİ KAZA!ISPARTA'DA İŞ MAKİNESİ YANDI: FACİA GİBİ KAZA!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
ISPARTA-tursu-salgam-suyu-cigkofte-siparis, ISPARTA uygun avm, isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA HESAPLI GİYİMİN TEK ADRESİ YÜKSEL ERGÜL!ISPARTA'DA HESAPLI GİYİMİN TEK ADRESİ YÜKSEL ERGÜL!05 Temmuz 2022
Dilan Polat Isparta Şubesi Coşkuyla AçıldıDilan Polat Isparta Şubesi Coşkuyla Açıldı03 Temmuz 2022
Isparta'da geleneksel kurban indirme töreni yapılacakIsparta'da geleneksel kurban indirme töreni yapılacak01 Temmuz 2022
Isparta'da emniyetten çok önemli dolandırıcılık uyarısıIsparta'da emniyetten çok önemli dolandırıcılık uyarısı28 Haziran 2022
Isparta'da emniyetten trafik magandalarına geçit yokIsparta'da emniyetten trafik magandalarına geçit yok29 Haziran 2022
YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLDUYENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLDU01 Temmuz 2022
Isparta'da Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı için Türker EtIsparta'da Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı için Türker Et02 Temmuz 2022
ISPARTA'DA DOLANDIRICILIK ZANLISINA SUÇÜSTÜISPARTA'DA DOLANDIRICILIK ZANLISINA SUÇÜSTÜ03 Temmuz 2022
Isparta'da mezun olan 33 öğrenci icazet aldıIsparta'da mezun olan 33 öğrenci icazet aldı28 Haziran 2022
HABER AJANSLARI: ZAM ORANLARI BELLİ OLDU KAÇ LİRA MAAŞ ALACAKLAR?HABER AJANSLARI: ZAM ORANLARI BELLİ OLDU KAÇ LİRA MAAŞ ALACAKLAR?04 Temmuz 2022
Isparta YEDAM Atölye Sergisi AçıldıIsparta YEDAM Atölye Sergisi Açıldı30 Haziran 2022
ISPARTA'DA KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTIRILDIISPARTA'DA KURBAN KESİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTIRILDI04 Temmuz 2022
Isparta Haberleri - Sulama kuyusunun trafosu çalındı Isparta Haberleri - Sulama kuyusunun trafosu çalındı 28 Haziran 2022
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayıIsparta'da motosiklet hırsızlığı olayı30 Haziran 2022
BADMİNTON ERKEK TAKIMIMIZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKBADMİNTON ERKEK TAKIMIMIZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK29 Haziran 2022
ISPARTA HABER: PATLAMADA 3 İŞÇİ YANDIISPARTA HABER: PATLAMADA 3 İŞÇİ YANDI02 Temmuz 2022
YALVAÇ MASAL PARK YENİLENİYORYALVAÇ MASAL PARK YENİLENİYOR29 Haziran 2022
Isparta'da Hemzemin Geçit Bakımı Uyarısı: bazı yollar trafiğe kapatılacakIsparta'da Hemzemin Geçit Bakımı Uyarısı: bazı yollar trafiğe kapatılacak05 Temmuz 2022
ISPARTA HABER: HALTERDE BÜYÜK BAŞARIISPARTA HABER: HALTERDE BÜYÜK BAŞARI29 Haziran 2022
EN TATLI VE HESAPLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRESİ SEDAT ÖZ GURME!EN TATLI VE HESAPLI BAYRAM ALIŞVERİŞİNİN ADRESİ SEDAT ÖZ GURME!04 Temmuz 2022