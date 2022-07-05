KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olaraktarihindeOperasyonu adı altında Çıkar Amaçlı Silahlı Organize Suç Örgütlerine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda;Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Çıkar Amaçlı Silahlı Organize Suç Örgütüne Üye Olma, Yönetme, Ateş Etmek Suretiyle Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma, Nitelikli Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Tehdit Ve Hakaret suçları kapsamında Isparta, Denizli, Konya ve Antalya illerinde bulunduğu belirlenenşüpheli şahısgünü eş zamanlı operasyon sonucun yakalanarak gözaltına alınmıştır.Yapılan operasyon neticesinde aramalarda;ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, konu ile ilgili 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. 04.07.2022 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 1 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 1 şüpheli şahıs savcılıktan serbest, 3 şüpheli şahıs ise tutuklanarak Isparta Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.