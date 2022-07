Vatandaş odaklı hizmet birlik ve beraberlik başarıyı getirdi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı öncesinde mahalle muhtarlarıyla, Muhtarlar Derneğinde bir araya geldi. Belediyenin yapmış olduğu yatırımlar, projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, yaklaşan Kurban Bayramında yapılacak çalışmalara ilişkin konular ele alındı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiği ilk günden buyana muhtarlara büyük değer verdiğini söyleyen Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ziyaretten dolayı teşekkür etti. Muhtarlar olarak her zaman Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile istişare içerisinde olduklarını aktaran Büyükleblebi, belediyenin üç yıldan buyana Kurban Bayramlarında kurbanlarını alan ancak kestirmekte güçlük çeken engelli ve yaşlı vatandaşlara kesim için destekte bulunduğunu söyledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu hizmetten dolayı vatandaşların teşekkür ettiğini dile getiren Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, “Bu senede muhtarlarımız tarafından listeler yapıldı. Vatandaşlarımızın bu konudaki teşekkürlerini sizlere iletmek istiyorum” dedi.Tarihi kurban indirme geleneğinin olduğunu ve bununda 7 Temmuz’da gerçekleştirileceğini belirten Gökhan Büyükleblebi, “Bu 400 yıllık bir gelenek. Bu geleneği tek başımıza yapmamız mümkün değil. 20 yıldır yapılmayan bir gelenek. Göreve geldiğinizde bu geleneği sizlere söylemiştik ve bizlere bu organizasyonda destek veriyorsunuz. Tüm Isparta halkımızı davet ediyoruz, bu geleneğimizi sizin de desteklerinizle Yenice, Doğancı, Keçeci ve Dere Mahallesi muhtarlıkları olarak bu yıl da yapacağız. Her zaman bizlerle istişare içerisindesiniz. Her türlü çalışmada birlikteyiz. Tüm muhtarlarımızın huzurunda bizlere vermiş olduğunuz önem, mahalle sakinlerimize, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Başarının muhtarlar ve belediyenin ortak çalışmalarıyla gerçekleştiğine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde olursak sorunları ve güzellikleri paylaşırsak başarılı olacağımızı her zaman söylüyoruz. Göreve geldiğimizden buyana da bunda muvaffak olduğumuz inancındayım” ifadelerinde bulundu.350 metrekare kapalı alan ve 2000 metrekare açık alanda ihtiyaç sahibi 400 yaşlının korunması ve desteklenmesi ile psiko-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda veya merkezde gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla kurulan ve Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı olarak adını belirledikleri Yaşlı Destek Merkezini (YADES) faaliyete geçirdiklerini aktaran Başkan Başdeğirmen, merkezle ilgili bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen, “Oraya yaşlılarımızı davet ediyoruz. Kendi işini kendi görebilen, evde çocuklarının iş dolayısıyla ayrılmasından dolayı yalnız kalan yaşlılarımızın vakitlerini geçirebilmeleri için YADES’e davet ediyoruz. Yaşlılarımıza orada sabah kahvaltı, öğlen yemek veriyoruz. Onları gezdiriyoruz, el becerilerini artıyoruz. Geçen gün gittiğimde bir teyze ‘siz buraya çağırmadan önce duvarlarla konuşuyordum’ dedi. Oğlu doğuda askermiş. Oğlu Isparta Belediyesi’nin bu hizmetini duymuş annesine numara vermiş ‘ara gelip seninle ilgilenirler’ demiş. Vatandaşlarımız orada çok mutlu” şeklinde konuştu.Isparta Belediyesinin Sağlık İşleri Müdürlüğünün bulunduğu yerde bin metrekarelik bir alan olduğunu orada da benzer bir uygulamanın yapılacağını aktaran Başkan Başdeğirmen, “Yaşlılarımıza orada da vakit geçirme, sohbet ortamı kazandıracağız. Mahallelerinizde bu durumdaki vatandaşlarımızı not alın, yeri yaptığımızda da oraya gidebilirler” dedi.Evde Kurban Kesimi hizmetlerine de değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Küçükbaş kurbanını alan ancak yaşlılığından veya engellilik durumundan dolayı kesemeyen vatandaşlarımızın kurbanları ile ilgili evde kesim hizmeti başlattık. Vatandaşlarımız bundan son derece mutlu oldular. Bu yıl da bu hizmeti uyguluyoruz. Bu yıl 23 kişilik ekip kurduk. 3 veterinerimiz var. 1. bayram günü öğleye kadar bize gelen talepler doğrultusunda kesim işlemleri yapılacak. Kurban kesim listeleri muhtarlarımızdan geldi” ifadelerinde bulundu.Kurban indirme geleneğine de değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çocukluğumuzda kurban indirme var diye 3 gün önceden beklerdik. Çünkü bize orada hediyeler verilirdi. Çok mutlu olurduk” dedi.Isparta’da devam eden enerji nakil hatlarının yer altına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürü İlkay Baydar ve CK Akdeniz Müdürü Yasin Oğuz Özcandan ile çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Türkiye’de örneği olmayan bir şekilde Isparta’da büyük bir yatırım yapılıyor. 1100 sokakta altyapı çalışması yapılıyor, elektrik hatları yer altına alınıyor. Hiçbir belediye bu yükün altına girmez. Bunları takip etmek kolay mı, 1100 sokakta kazı yapılacak, dolduracaklar üstünün asfaltını yapacaksın. Üstünü temizleyeceksin, yağmur yağdığında mazgallara giden taşı, toprağı temizleyeceksin. 5 robot aracı çalışıyor. Belediye olarak tüm hizmetleri yapmak için işimizin peşindeyiz, böyle de devam edeceğiz” dedi.