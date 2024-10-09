Isparta'da 3 Milyon TL'lik Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklama

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün basın bülteni, Ş.Ö. isimli bir vatandaşın, kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 3 milyon TL'sinin başka hesaplara transfer edilmesiyle ilgili şikayetini konu alıyor. Olay, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan detaylı çalışmalar sonucunda aydınlatılmış ve İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Şanlıurfa'da tespit edilen 19 şüpheliden 8'i gözaltına alınarak tutuklanmıştır. 10 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 1 yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmiştir.

Yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 201 SIM kart, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilmiş, olayla ilgili dijital materyallerin incelenmesine devam edilmektedir.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına bu tür suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulamaktadır.



