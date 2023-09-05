Isparta'da Emniyetten Kaçakçılık Operasyonu

Yapılan aramalarda;

20 Litre Şişelenmiş Kaçak/Sahte Alkol

1.5 kg Sahte Alkol yapımında kullanılan Anason Aroması

Sahte Alkol Dolumu için kullanılan 50 Adet Boş şişe

3 Adet Ruhsatsız Av tüfeği ve bu tüfeklere ait 40 Adet Kartuş

150 Adet 9x19 çapında tabanca fişeği ele geçirilmiştir.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince öncelikle halkımızın sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere vergi kaçakçılığını engellemek, olası zehirlenmelerin önüne geçmek güvenin ve huzurun adresi olan ilimizin sükunetini muhafaza etmek adına kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamındagerçekleştirilen operasyonel çalışma neticesinde;Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak 5607 SKM ve 6136 SKM suçları kapsamındaşüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem yapılmıştır.Isparta halkımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak,sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli vatandaşlarımızınHattına vetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz,iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.