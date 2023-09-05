

Fransa'ya 5,4 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi

Isparta Ağustos 2023 döneminde Fransa'ya 5 milyon 430 bin 39 dolar değerinde ihracat yaptı. Ocak- Ağustos 2023 tarihleri arasında anılan ülkeye ihracat toplamı 15 milyon 924 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



ABD'ye ihracat 5,7 milyon dolar oldu

Isparta Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) 1-31 Ağustos arasında 5 milyon 781 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Yıl toplamı ise 40 milyon dolar oldu.

Isparta'nın Almanya'ya ihracatı 2 milyon 877 bin dolar olarak hesaplandı. 1 Ocak- 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Isparta'nın Almanya'ya ihracatı ise 40 milyon 428 bin dolar olarak hesaplandı.

Isparta İspanya'ya 2,4; İngiltere'ye 1, Çin'e 4,5 milyon dolar değerinde ihracat yaptı.

Rusya'ya ihracat ise 972 bin dolar oldu. Yıl toplamı 18,3 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Ukrayna'ya Isparta'nın ihracatı 121 bin dolar oldu. Tüm yıl boyunca Ukrayna'ya 654 bin dolar ihracat gerçekleştirilebildi.



Ülke Ağustos 2023 Ocak- Ağustos 2023

(Bin Dolar) (Bin Dolar)



ABD 5.781,18 40.000,55

ALMANYA 2.877,02 40.428,66

ANTALYA SERBEST B. 858,22 8.982,14

BAE 674,70 3.279,68

BİRLEŞİK KRALLIK 1.091,44 9.474,90

ÇİN 4.568,42 22.666,60

FRANSA 5.430,39 15.924,01

İSPANYA 2.417,25 18.012,71

PORTEKİZ 204,04 749,23

ROMANYA 363,30 2.496,58

RUSYA FEDERASYONU 972,81 18.378,72

UKRAYNA 121,39 654,00

YUNANİSTAN 69,25 1.015,33



Toplam 37.841,23 299.623,92

