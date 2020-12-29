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Isparta'da emniyetten dolandırıcılık operasyonu video haber...

Isparta'da emniyetten dolandırıcılık operasyonu video haber...
ISPARTA
G.Tarihi: 29.12.2020 16:31
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ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
22.12.2020 günü İlimiz İstiklal Mahallesinde ikamet eden müşteki M.A isimli bayanı telefonla arayarak kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan şahısların “ cinayet işlendiğini, cinayet işleyen şahısların altın çaldığını, çalınan altınların evinde olduğunu, çalınan altınların kendi altınları ile aynı mı kontrol edileceğini, eve polis geleceğini, para ve altınlarını gelen polislere teslim etmesini istediğini, Vatan parolası ile kapıyı açmasını istediğini” söylemeleri üzerine müşteki eve gelen şahsa 8 adet Cumhuriyet Altını, 2800 TL nakit para vermiş, daha sonra dolandırıldığından şüphelenerek müracaatta bulunmuştur.
 
Asayiş Şube Müdürlüğümüzce faili meçhul şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; şüpheli şahısların 34 KY 7507 plakalı araç ile iki kişi olarak Antalya ilinden İlimize geldikleri, şahıslardan birisinin araçta beklediği, diğerinin müştekinin ikametine gittiği, daha sonra araca dönüp aynı araçla Antalya iline gittikleri tespit edilmiş, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat neticesinde araç ve içinde bulunan U.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar 25.12.2020 günü yakalanmış ve İlimize getirilerek gözaltına alınmış, yapılan soruşturmada şüphelilerin müştekiye ait altınları kuyumcuya sattıkları tespit edilmiş, şüpheliler U.K. ve Y.Ç. 26.12.2020 günü Adli Makamlara sevk edilmiş, Y.Ç. çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, U.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.
 
Kendilerini Polis ve Savcı olarak tanıtarak evlerinde ya da üzerlerinde bulunan değerli eşyayı, parayı vb. isteyenlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi Hattını aramak suretiyle durumun emniyet güçlerine bildirilmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önem arz etmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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