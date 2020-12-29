İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Dünyada \e ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle sorumluluk bölgemizde bulunan okullarda uzaktan eğitim sistemine geçilmesi nedeni ile öğrencilere yönelik trafik eğitimlerinin de. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoonı uygulamaları üzerinden Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine edilerek trafik güvenliği eğitimi verilmesine başlanılmıştır.Bu kapsamda düzenlenen eğitimlerde: trallk kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi, okul sen islerinde ve araçlarda hareket tarzı, emniyet kemerinin kullanılmasının önemi ile bisiklete binme kuralları hakkında öğrencilere bilgi verilmiştir.2021 vılı eğitim öğretim dönemi süresince Isparta İl J.K.lığı sorumluluk sahasında bulunan İlköğretim Okulu öğrencilerine Jandarma Trafik Timleri tarafından. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Zoom uygulamaları üzerinden trafik eğitimi verilmesine devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.