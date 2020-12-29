ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya platformu instagram üzerinden alkollü içecek satışı yapıldığı, satışı yapılan alkollü içeceklerin evlere servis edildiğinin tespiti üzerine olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, yapılan çalışmada instagram üzerinden satış yapan şahsın M.Ö. olduğu, evlere servis yapan şahsın M.K. olduğu tespit edilerek şahıslar yakalanmış, şahıslara 4733 Sayılı Kanuna göre internet ortamını kullanarak alkol satışı yapmaktan gerekli idari yaptırım uygulanmıştır.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.