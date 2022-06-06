ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda Facebook hesabından kendisini yabancı uyruklu asker olarak tanıtan bazı şahısların ilimizdeki iki şahsın yüklü miktarda parasının dolandırılması üzerine yapılan çalışmalarda;

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın birlikte sürdürdüğü 3 aylık teknik takip soncu, (A. K. A.) (B.E.D.) (B.Ç.) (A. T.)(Y. E.) (R. A.A.) (T. I.) (D. C.) (S. S.) ve (İ. Ş.) isimli 10 şahsın suçu birlikte işlediği, şahısların 3’ünün yabancı uyruklu olduğu, yabancı uyruklu şahıslardan bir tanesinin geçmişte ülkemizde profesyonel futbol oynadığı ve 9 şahsın İstanbul ilinde, 1 şahsın Bursa İli İnegöl ilçesinde ikamet eden şahıs olduğu tespit edilmiştir.



Yapılan çalışmalarda MASAK’tan alınan raporda şahısların banka hesapları incelenmiş, yaklaşık 16 Milyon Türk Lirası civarında hesap hareketlerinin olduğu anlaşılmıştır. Şüphelilerin 10 farklı ilde aynı yöntemle 13 Nitelikli Dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek;



31.05.2022 günü Isparta merkezli İstanbul ve Bursa illerinde Asayiş birimlerinin desteği ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ile birlikte yakalanarak ilimize getirilmiştir.



Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ