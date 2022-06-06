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Isparta'da Gül Festivali Seda Sayan konseri ile sona erdi

Isparta'da Gül Festivali Seda Sayan konseri ile sona erdi
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Muhteşem final
Isparta Uluslararası Gül Festivali sona erdi. Dolu dolu geçen 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanan Gül Festivalinin kapanışı Seda Sayan ve Işın Karaca konseriyle oldu. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce kişi sanatçıların şarkılarıyla coştu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın 3 gün süreyle güzel bir festival geçirdiğini söyleyerek, “Sizlerin festivali sahiplenmesi ve gülü ön plana çıkarmanız bizleri memnun etti” dedi.
 
3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Gül Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Gül Koşusu ile başlayan festivalde üç gün boyunca yerli ve yabancı misafirlerin de katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gün sonlarında ise 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sanatçılar, Ispartalılarla buluştu. İlk iki gün Erkan Güleryüz, Niran Ünsal ve Altay sahne alırken, festival Seda Sayan ve Işın Karaca konseriyle son buldu. Festival boyunca sanatçılar sahnede gül yapraklarıyla karşılandı.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen üç gün boyunca sanatçıları yalnız bırakmadı. Başdeğirmen çifti festivali vatandaşlarla bir arada kutladı. Sanatçılara çeşitli hediye takdimlerinin yapıldığı festivalde son gün ilk olarak Seda Sayan sahne aldı. Üzerinde gül yapraklarından esinlenilerek hazırlanan pembe bir elbiseyle Ispartalılarla buluşan Sayan, birbirinden güzel parçalarını kendisini dinlemeye gelen binlerce kişi için seslendirdi.
Seda Sayan’dan sonra sahne alan Işın Karaca da sahne performansıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanını dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Bir ara kendisini dinlemeyen gelenlerin arasına inen Karaca, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Seda Sayan, kendisini yıllar sonra Isparta halkıyla buluşturduğu için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Sayan, “Başkanımızın eşi Şadiye hanımefendiye de ilgisinden dolayı teşekkür ederim. Yıllardır Isparta’ya gelmemiştim, ne güzelsin Isparta. Gül yapraklarından Isparta’ya özel bir kıyafetle çıkmak istedim” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de cuma günü hava şartlarında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle Seda Sayan’ın Isparta’ya gelemediğini ancak festivalin son günü bu buluşmanın gerçekleştiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Güller diyarına gelip böyle güzel bir akşam yaşatmanızdan memnun olduk.  Ispartalı vatandaşlarımız adına size teşekkür ediyorum” dedi.
 
Sahne performansıyla meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşatan Işın Karaca, 28 yıllık meslek hayatı boyunca Türkiye’nin her yerinde ve Türk Bayrağının bulunduğu topraklarda şarkılarını söylediğini, bundan sonra da söylemeye devam edeceğini kaydetti. Konserden kazandığı parayı Isparta’da bulunan kız meslek liseleri ile kadın derneklerine bağışlayacağını açıklayan Karaca, “Konu para olsaydı hayat çok başka türlü olurdu. Ben Atatürk kızıyım. Atatürk’ün kurmuş olduğu laik ve demokratik ülkenin bir Türk kadını olarak susmadan, kimsenin yerine koymadan, bu toprakların her bir karışında şarkı söyledim ve kim ne derse desin söylemeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Ispartalılarla buluşan Işın Karaca’ya teşekkür ederek, “Sizin burada olmanız bize çok büyük onur verdi. Bizi maalesef biraz üzdüler. Eğer memleketin idaresini, belediye başkanlığını bize verdiyseniz burada olacak her türlü etkinlik ve güzelliğin mimarı olmak isteriz.  Seda Sayan, Işın Karaca, Niran Ünsal ve Altay gibi saygın sanatçılarımızla vatandaşlarımızın karşısına çıkmak bizleri memnun etmiştir. Bizim için sanatçılık önemlidir, sanatı ve sanatçıyı severiz. Işın hanım Isparta size çok teşekkür ediyor” dedi.
Gül festivalinin 3 gün boyunca Isparta halkıyla dolu dolu kutlandığını kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Dışarıdan gelen misafirlerimiz ‘birçok gül festivaline geldik ama bu yıl ki kadar coşkulu ve güzel bir gül festivalini yaşamamıştık’ dediler. Sizin bu işi sahiplenmesi ve gülü ön plana çıkarmanız bizleri memnun etti. 2 yıl pandemi sürecinde eğlenemedik, beraber olamadık, omuz omuza olmadık, ellerimizi kaldırıp şarkılar söyleyemedik. Ama şimdi normale döndük artık sezonu açıyoruz” şeklinde konuştu.
 
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