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Isparta'da Emniyetten Dev Operasyon!

Isparta'da Emniyetten Dev Operasyon!
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Eğirdir’de Kaçak Silah Operasyonu! 230 Tabanca Ele Geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında büyük bir operasyona imza attı.

İki Araçta Yapılan Aramada Cephanelik Ele Geçirildi

Eğirdir ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan detaylı aramalarda:

  • 230 adet 9x19 mm ruhsatsız tabanca,
  • 220 adet şarjör,
  • 250 adet namlu,
  • 250 adet fişek yatağı ele geçirildi.

Şüpheliler Yakalandı, Mahkeme Tutukladı

Operasyonda N.G., R.B., A.B. ve F.A. isimli 4 şüpheli, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, 9 Şubat 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten Kaçakçılıkla Mücadele Mesajı

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, halkın güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

 

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