Isparta'da Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Gönen OSB’de Fabrika Hırsızlığı! Jandarmadan Suçüstü Operasyonu

Isparta’nın Gönen ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada 8 Şubat 2025 tarihinde saat 00:40 sıralarında hırsızlık olayı meydana geldi. Fabrikaya giren hırsızlar, yaklaşık 1 milyon TL değerinde bakır kablo çaldı.

JASAT ve Asayiş Timleri Harekete Geçti

Olayın ardından harekete geçen Jandarmanın Dedektifleri Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve çevrede yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin fabrika çevresindeki tel örgüleri keserek içeriye girdiğini tespit etti. Çalıntı kabloların taşınabileceği güzergâhlarda yapılan aramalar sonucu, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta araziye gizlenmiş bir araç bulundu.

Şüpheliler Suçüstü Yakalandı

Araç çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kısa süre sonra şüphelilerin olay yerine geldiklerini tespit etti. Jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Ö.B. ve E.A. isimli şüpheliler, kısa süren bir takip sonucunda suç aletleriyle birlikte yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Bursa’dan Isparta’ya hırsızlık amacıyla geldikleri belirlendi. Ele geçirilen bakır kablolar işletme sahibine teslim edildi.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan Ö.B. ve E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Jandarmadan Güvenlik Açıklaması

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirterek, halkın huzurunu bozacak olaylara karşı hassasiyetle mücadele edildiğini vurguladı.



