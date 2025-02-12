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Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Seferberlik!

Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Seferberlik!
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Isparta'da Kayıp Çocuk İçin Seferberlik!

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kılıç Köyü'nde 16 yaşındaki K.A. isimli çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine, ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Havadan ve Karadan Arama Çalışmaları Devam Ediyor

10 Şubat 2025 tarihinde saat 21:35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın duyulmasının ardından bölgeye sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara Isparta AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Jandarma Köpek Timi, Jandarma İnsansız Keşif Aracı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UMKE personeli, Orman İşletme görevlileri ve Antalya AFAD ekipleri katılıyor. Sivil Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.

Yetkililer, çocuğun bulunması için termal dronlar, takip ve kadavra köpekleri ile geniş çaplı tarama yapıldığını belirtti. Bugün Aydın'dan hareket eden Jandarma'ya ait insansız hava aracı da bölgeye ulaşarak çalışmalara katıldı.

Yetkililerden Açıklama

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ve bölge halkının da ekiplerle iş birliği içinde olduğunu vurguladı. Adli makamlar, Jandarma ve Emniyet birimleri süreci yakından takip ediyor.

Vatandaşların, kayıp çocuğa dair herhangi bir bilgiye sahip olması durumunda en yakın güvenlik birimine bildirmeleri rica ediliyor.

Arama Çalışmaları Kesintisiz Devam Ediyor

Isparta Valiliği, kayıp çocuğun bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

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