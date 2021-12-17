Elma İç Kurduna Feromonlu Çözüm

Türkiye elma üretiminin yüzde 20’sini gerçekleştiren Isparta’da, elmanın başlıca zararlılarından iç kurduyla mücadele büyük çoğunlukla ilaçlama yöntemiyle yapılmakta. Bu mücadele ise çevreye özellikle de kıyısında elma tarımının yaygın olarak yapıldığı Eğirdir Gölü’ne zarar vermekteydi. Bu zararın en aza indirilmesi örnek bahçelerde feromon çubuklarıyla biyoteknik mücadele yöntemi denendi ve yöntem ilaç kullanımını yüzde 70 oranında azalttı.Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen proje Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) ve Isparta Genç İş İnsanları Derneği’nin (İGİAD) destekleriyle Eğirdir ilçesindeki 30 örnek bahçede denendi. Saha çalışmaları projenin teknik sorumlusu Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. İsmail Karaca ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.Yaklaşık 1 yıldır devam eden çalışmaların sonuçları, bugün Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, MAREM Müdürü,Dr. Şerif Özongun, İGİAD Başkanı Osman Gökmen, muhtar ve çiftçilerin katılımıyla Prof. Dr. Karaca tarafından yapılan sunumla kamuoyuyla paylaşıldı.Karaca sunumunda, projeyi önemseyen ve kendilerini sürekli destekleyen Vali Seymenoğlu başta olmak üzere projeye destek veren kurumlara ve üreticilere teşekkür etti. Karaca, elma üretiminde iç kurdu zararlısı için hemen hemen her hafta ilaç kullanmak zorunda kalan çiftçiler olduğunu ancak feromon çubuklarıyla yapılan biyoteknik mücadele sayesinde ilaç kullanımının yüzde 70 azaldığını söyleyerek bu yöntemin hem çevresel hem de ekonomik olarak çok büyük faydaları olduğunun altını çizdi.Projede emeği geçen tüm kurumlara ve çiftçilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Seymenoğlu ise “Geçmişten bu yana Isparta’mıza bir emanet olarak teslim edilmiş olan elma üretimini bu tür yeni projelerle daha da geliştirmemiz gerekiyor. Bunlara açık olmadığımız takdirde altını çizerek söylüyorum önümüzdeki yıllarda elma üretimi liderliğini başka illere kaptırmış oluruz. Bunu görmemiz lazım. Elma üreticilerinin, üniversitelerimizin, bilim insanlarının, yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşlarının bunu görmesi lazım. Elma yetiştiriciliğindeki iddiamızı devam ettirebilmek için mutlaka yeniliklere açık olmamız lazım. Bu çalışmalar için şehrimizde bir nimet var; Meyvecilik Araştırma Enstitüsü var. Dolayısıyla Enstitümüzü, üniversitemizin ziraat fakültesini ve tarımla uğraşan diğer bölümlerini çok çok daha üst seviyede kullanabilmemiz lazım.Elma yetiştiriciliğinde ilaç kullanmak maliyetleri yükselten bir unsur. Kullanmadığınız zaman da kalite düşüyor, maliyet artıyor. Bu proje kimyasallara bir alternatif olarak yüzde 70 oranında kimyasal ilaç kullanımını düşürüyor. Konvansiyonel mücadelenin yanında projeyle getirilen biyoteknik mücadeleyi birlikte uyguladığımızda kendimce bir hesap yaptım, dekar başına maliyeti %20-25 aralığında düşürmüş oluyorsunuz. Ve en önemlisi çevresel zararı da çok büyük oranda azaltmış oluyorsunuz. Tekrar tekrar altını çiziyorum bu tür çalışmalara destek olmalıyız, özellikle bu işten geçimini sağlayan vatandaşlarımız, kooperatiflerimiz, soğuk hava depolarımız ve tasnifleme merkezlerimizin kendisini güncellemesi gerekiyor. Başka alternatifimiz yok” diye konuştu.Ardından elma bahçelerinde iç kurduyla mücadelede deneme amaçlı feromon çubukları kullanan çiftçiler de söz alarak yaşadıkları tecrübeleri aktardılar. Çiftçiler feromon çubukları sayesinde yüzde 100’e yakın iç kurdu zararlısına karşı başarılı olduklarını söyleyerek projenin devam ettirilmesini istediler.