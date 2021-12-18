DEVA Partisi’nden Başkan Adar’a Ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, Isparta Kurucu İl Başkanı Şayeste Özer Ceylan ve beraberinden heyet, Borsamız Başkanı Ahmet Adar’ı makamında ziyaret ettiler.Ülke ekonomisinin konu alındığı ziyarette konuşan Başkan Adar, nazik ziyaretlerinden dolayı DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir’e, Isparta İl Başkanı Şayeste Özer Ceylan ve beraberindeki katılımcılara teşekkür ederek siyasi çalışmalarında başarılar diledi.Isparta Ticaret Borsası