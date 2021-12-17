50 Bin Üzüm Fidanı Dağıtıldı

Yalvaç ilçesine bağlı Kuyucak köyünde bağcılığın geliştirilmesi projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle vatandaşlara 50 bin üzüm fidanı dağıtıldı. Köyde 285 dekarlık alanda oluşturulacak yeni bahçelere dikilmek üzere yüzde 75’i hibe desteğiyle dağıtılan fidanlar sayesinde, Kuyucak köyü bölgedeki en büyük üzüm yetiştirme merkezi olacak. Proje kapsamında yıllık 450 ton rekolte bekleniyor.Kuyucak’ta düzenlenen fidan dağıtım törenine Vali Ömer Seymenoğlu, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel ve çok sayıda vatandaş katıldı.Buradaki konuşmasında “Hedefimiz Kuyucak köyünü üzüm yetiştiriciliğinin merkezi haline getirmek” diyen Vali Seymenoğlu, “Tarım varsa buralarda biz varız arkadaşlar. Tarım yoksa, yaptığımız tarımdan gelir elde edemiyorsak hepimiz buraları terk eder gideriz. Onun için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu köyde üzüm bağlarının çok önemli ve geçmişten gelen yerleşmiş bir kültür olduğundan arkadaşlar bahsedince, keşke burayı biraz daha bilinir hale getirebilsek diye düşündüm. İnşallah Kuyacak’ı bölgemizin üzüm merkezi haline getiririz diyorum. Şu anda zaten bu var ama biz isteriz ki tanıtımını biraz daha öne çıkartalım, üretimi biraz daha arttıralım, piyasanın talep ettiği çeşitlerle de bunu desteklediğimiz takdirde ürünlerinize dışarıdan tüccarların, hatta ihracatçıların gelmemesi için hiçbir sebep yok.Kuyucak köyü çok şanslı, niye şanslı çünkü kooperatifi var ve iyi çalışıyor. Kooperatifler sayesinde çiftçilerimiz daha güçlü oluyor, bu tür projeleri daha yakinen takip ediyor ve büyük yatırımlara öncülük edebiliyor. Onun için benim sizden ricam ne olur kooperatifinizin sürdürülebilirliği için desteklemeye devam edin ” dedi.Ardından Vali Seymenoğlu tarafından çiftçilere yüksek verime sahip 50 bin üzüm fidanının dağıtımını gerçekleştirildi