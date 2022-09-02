Süpürgenizin yeni gibi çalışmasını istiyorsanız,Uygun Fiyatlı Elektrikli Süpürge Tamir Servisi Süpürge Dünyası...
Elektrikli süpürgeniz sıcak çalışıyorsa, kötü kokuyorsa veya sadece kiri alıp halınızı gerektiği gibi temizlemiyorsa, Süpürge Dünyası'na getirin. Kapsamlı vakum hizmetimizin çok uygun fiyatlı olmasına şaşırabilirsiniz . Sertifikalı teknisyenler, tüm marka ve model elektrikli süpürgeleri tamir etme konusunda yeteneklidir.
Teknik Servis Hizmetleri
- Elektrik ve Kablo Kontrolü
- Hortum / Süpürge Emiş
- Filtre Hava Akışı
- Torba veya Toz Bölmesi Kontrolü
- Torba veya Toz Bölmesi sterilize etme
- Motor servisi ve performans kontrolü
- Toplam Hava Akışı Kontrolü
- Tam Birim Detaylandırma
Telefon: 0530 821 53 45
Elektrik Süpürgesi Tamiri Hizmeti İçin Doğru Adrestesiniz...
SÜPÜRGE DÜNYASI - TAMİR-BAKIM VE YEDEK PARÇA