Isparta'da Elektrikli Süpürge Tamir Servisi

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Elektrikli süpürgeniz sıcak çalışıyorsa, kötü kokuyorsa veya sadece kiri alıp halınızı gerektiği gibi temizlemiyorsa, Süpürge Dünyası'na getirin. Kapsamlı vakum hizmetimizinolmasına şaşırabilirsiniz . Sertifikalı teknisyenler, tüm marka ve model elektrikli süpürgeleri tamir etme konusunda yeteneklidir.

Teknik Servis Hizmetleri

Elektrik ve Kablo Kontrolü

Hortum / Süpürge Emiş

Filtre Hava Akışı

Torba veya Toz Bölmesi Kontrolü

Torba veya Toz Bölmesi sterilize etme

Motor servisi ve performans kontrolü

Toplam Hava Akışı Kontrolü

Tam Birim Detaylandırma

Adres:

Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı

Telefon: