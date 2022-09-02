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Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği Başlıyor

Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği Başlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 02.09.2022 20:32
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Gökyüzü Gözlem Şenliği Başlıyor
Türkiye’nin en karanlık noktası (Türkiye Milli Parklarında yapılan SQM ölçümüne göre) Melikler Yaylası’nda yarın (Cumartesi) akşam Gökyüzü Gözlem Şenliği başlıyor. Yenişarbademli ilçesi sınırları içerisindeki Melikler Yaylası’nda 3-4 Eylül Cumartesi ve Pazar günü devam edecek şenlikte astronomi tutkunları bir araya gelecek.
Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin açılış programı Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış programına Vali Aydın Baruş, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, SDÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Açılış konuşmasında Melikler Yaylası’nın en temiz gökyüzüne sahip olduğunu vurgulayan Vali Baruş “Isparta olarak alternatif turizm alanlarına yönelmek istiyoruz. Çünkü çok güzel bir doğamız var, yer yüzünde bu cennet gibi doğamızı insanların dikkatine sunulmasını, tanıtılmasını istiyoruz. Bu yıl yapacağımız şenliğin de bu dikkati ilimize, gökyüzüne yöneltmeye katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Sizlere bu duyduğunuz heyecanınız için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Topluma önderlik edecek insanların meraklarını tetikleyecek kişiler lazım. Buna öncülük eden siz değerli arkadaşlar, gittiğiniz okullarda Burdur'da, Antalya'da, Isparta’da, çocuklarımıza, gençlerimize bunu aşılayabilirseniz, bu merak duygusunu tetikleyebilirseniz buradan sağladığımız en büyük avantaj bu olacak. Aynı zamanda gökyüzü gözleminin de eko turizme  yeni bir alan olarak ilimizin ekonomisine kazandırılması da bizler için ayrıca bir değer olacak” dedi.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Dursun Koçer tarafından Işık Kirliliği konulu çevrim içi sunum gerçekleştirildi. Açılış programının sonunda ise Vali Baruş ve protokol üyeleri SDÜ Fizik Kulübü Teleskop Yapım Atölyesi Eğitmeni Dr. İsmail Yücel’in gökyüzü temalı fotoğraf sergisinin açılışını yaparak sergiyi gezdiler.
 
 
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