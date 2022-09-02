MOBİLYANIN MERKEZİNDEN GELENEKSEL İNSTAGRAM ÇEKİLİŞİ
Isparta İstikbal Bayisi İtimat Mobilya, gelenseksel instagram çekilişlerine devam ediyor.
Çekilişte kazanan kişiye verecekleri hediye bu kez tam 5 Bin ₺ değerinde...
Çekilişe katılmak için gereken kuralları istikbalitimatmobilya instagram sayfasından öğrenebilirsiniz.
Çekiliş sonunda kazanan şanslı 1 kişiye aşağıda resimde görmüş olduğunuz 5 Bin ₺ değerindeki kanepe hediye edilecek.
İnstagram sayfa linki:
istikbalitimatmobilya
Adres:İstanbul caddesi 3. Km. ( Iyaş Bulvar Karşısı)
Telefon Numarası: 0246 227 86 30