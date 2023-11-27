"İzole Özefagus Atrezisi Olan Bebek Başarıyla Tedavi Edildi"

Isparta Şehir Hastanesi'nde Gerçekleşen Başarılı Tedavi Hikayesi

Isparta Şehir Hastanesi, özefagus atrezisi teşhisi konmuş bebek hastalarının başarılı bir şekilde tedavi edildiği bir hikayeyi paylaştı. Özefagus atrezisi, doğuştan gelen bir durum olup yemek borusunun devamlılığının olmaması durumunu ifade eder. Bu duruma genellikle diğer organ ve sistem anomalileri de eşlik edebilir.

Hastanenin paylaştığı bilgilere göre, Bebek Kancağan, 40. gebelik haftasında 2800 gram olarak dış bir merkezde doğmuştu. Solunum sıkıntısı nedeniyle Isparta Şehir Hastanesi'ne kabul edilen bebek, takip sürecinin ilk 6 saati içinde muayene bulguları ve görüntüleme yöntemleri ile izole özefagus atrezisi tanısı konuldu. Bu nadir görülen durum, günümüzde cerrahi müdahale ile tedavi edilebilmektedir.

Çocuk Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Mustafa Çelik tarafından 24. saatin dolmadan gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrasında, bebek 48-72 saat içinde beslenmeye başladı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Yenidoğan Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet İbrahim Kurtoğlu ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Nurullah Cihan Şöhret ile birlikte özenli bir takip ve tedavi süreci gerçekleştirildi.

Hasta, yaşamının 14. gününde tedavisi tamamlanarak başarılı bir şekilde taburcu edildi. İsparta Şehir Hastanesi, tedavide rol oynayan tüm sağlık ekibine teşekkür ederken, izole özefagus atrezisi gibi nadir görülen durumların etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini vurguladı.