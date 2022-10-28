ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



21.10.2022 günü saat 00:15 sıralarında İlimiz Kutlubey Mahallesi 6 Mart Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana gelen olayda;

Y.E. ve Y.Ş. isimli şahıslarla mekanda çalışan G.C. ve Ş.T. isimli şahıslar arasında, Y.E. isimli şahıs tarafından mekanda çalışan Z.T. isimli bayanı rahatsız etmeleri sebebiyle kavga çıkmış, kavga sonucu Y.Ş. isimli şahıs başından yaralanmış ve Şehir Hastanesi yoğun bakım kısmında tedavisine başlanmıştır.

Olaya Karışan mekanda çalışanları G.C. ve Ş.T. ile eğlence mekanında bayanı rahatsız eden Y.E. isimli şahıslar 21.10.2022 günü Adli Makamlara sevk edilmiş, Y.E. isimli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmış, G.C. ve Ş.T. isimli şahıslar tutuklanarak İlimiz Cezaevi Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.

Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.





ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ