2022 Ekim ayı içerisinde İlimiz Zafer ve Bahçelievler Mahallelerinde meydana gelen “Otodan Hırsızlık - İkametten Hırsızlık - Motosiklet Hırsızlığı ve Mala Zarar Verme” türünden toplam dokuz ayrı olayın faillerinin tespiti ve yakalanması kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; 22 farklı KGYS, iş yeri ve ikamete ait 186 saatlik kamera görüntüleri incelenmiş ve şüpheli şahısların H.H.E. ve H.H.M. olduğu tespit edilmiştir.19.10.2022 günü şüpheli şahıslar çalıntı bisikleti satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmış, şüpheli şahıslardan ele geçirilen 1 bisiklet, 2 motosiklet, 5 oto teybi, 1 el radyosu, 5 ses sistemi hoparlör, 1 araç içi vantilatör, 1 akü takviye kablosu, 3 flaş bellek, 1 pense ve 1 atkı bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir.9 farklı olayın failleri olduğu anlaşılan H.H.E. (19) ve H.H.M. (17) 20 Ekim 2022 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır.İlimizde hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik yürütülen çalışmalarda 2022 yılı içerisinde toplam 125 şahıs adli süreçler sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Değerli hemşehrilerimizinhattına venumaralıveiletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.