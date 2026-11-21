Çocukların hayatına dokundu, iyilik ödülüyle onurlandırıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sinan Tarkan Aslan, işitme kayıplı çocuklar ve ailelerine yönelik gönüllü çalışmalarıyla önemli bir takdir kazandı. Aslan, Toplumsal Uzlaşma Platformu tarafından verilen “İyilikte İz Bırakanlar Beratı”na layık görüldü.

Eğitim alanındaki çalışmalarının yanı sıra toplumsal faydayı önceleyen gönüllü faaliyetleriyle de dikkat çeken Öğretim Görevlisi Sinan Tarkan Aslan, anlamlı bir ödülle onurlandırıldı.

İşitme kayıplı çocukların eğitim hayatında daha güçlü yer edinmesi, sosyal yaşama katılımlarının artırılması ve ailelerinin bilinçlendirilmesi amacıyla uzun yıllardır çalışmalar yürüten Aslan, Toplumsal Uzlaşma Platformu tarafından düzenlenen 3. Geleneksel İyilik Ödülleri kapsamında “İyilikte İz Bırakanlar Beratı” aldı.

FARKLI ŞEHİRLERDEKİ ÇOCUKLARA VE AİLELERE ULAŞIYOR

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği tarafından ödüle aday gösterilen Aslan, özellikle biyonik kulak kullanan çocukların eğitim ve sosyal yaşamda karşılaştıkları zorlukların aşılmasına katkı sunuyor.

Düzenlediği çevrim içi eğitimler ve bilgilendirme toplantılarıyla farklı şehirlerde yaşayan çocuklara ve ailelerine ulaşan Aslan, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ailelerin bilinçlenmesine destek oluyor.

Çalışmalarının merkezinde çocukların eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması ve sosyal hayatta daha aktif rol üstlenmesi bulunuyor.

“EN BÜYÜK ÖDÜL, ÇOCUKLARIN HAYATINDA İZ BIRAKABİLMEK”

Aldığı beratın kendisi için hem büyük bir mutluluk hem de önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Sinan Tarkan Aslan, asıl hedefinin çocukların geleceğine katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Aslan'ın çalışmalarındaki en önemli motivasyonun, çocukların hayatında olumlu bir değişime vesile olmak olduğu belirtildi.

Eğitimci kimliğinin yanı sıra gönüllü çalışmalarıyla da örnek gösterilen Aslan'ın aldığı bu anlamlı berat, çocukların hayatına dokunan iyilik çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.