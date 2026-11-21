Isparta Senir’de traktör faciası! Emekli imam hayatını kaybetti

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinde meydana gelen traktör kazası can aldı. Devrilen traktörün altında kalan emekli imam Abdullah Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Isparta’da günün acı haberi Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesinden geldi. Saat 17.20 sıralarında meydana gelen kazada, henüz bilinmeyen bir nedenle traktör devrildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, devrilen traktörün altında kalan emekli imam Abdullah Şahin ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Keçiborlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

EMEKLİ İMAM ABDULLAH ŞAHİN HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında Abdullah Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber, Senir beldesinde üzüntüye neden oldu.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.