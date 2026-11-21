Isparta’da atıl alan çocuk parkına dönüştü!

Isparta’nın Vatan Mahallesi’nde uzun süredir atıl durumda bulunan alan, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda çocuk parkına dönüştürüldü. Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışma, mahalle halkını sevindirdi.

Isparta’da mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Vatan Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini değerlendiren Isparta Belediyesi, 233. Cadde üzerinde bulunan ve kullanılmayan alanı çocukların güvenle vakit geçirebileceği bir parka dönüştürdü.

Yapılan düzenlemeyle birlikte mahallede çocuklar için yeni bir oyun alanı oluşturulurken, ortaya çıkan görüntü mahalle sakinlerini de memnun etti.

4120. SOKAK’TA YOL DÜZENLEMESİ DE YAPILDI

Mahallede gerçekleştirilen çalışmalar yalnızca çocuk parkıyla sınırlı kalmadı. 4120. Sokak’ta bulunan toprak yolda da düzenleme yapıldı. Yolun daha kullanışlı hale getirilmesi amacıyla güzergâha asfalt kırıntısı serildi.

MUHTAR YILDIRIM’DAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR

Vatan Mahallesi Muhtarı İzzet Yıldırım, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak memnuniyetini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinin taleplerinin karşılık bulmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Yıldırım, başta Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen olmak üzere emeği geçen belediye çalışanlarına mahalle halkı ve şahsı adına teşekkür etti.

Muhtar Yıldırım, mahallede ihtiyaç duyulan diğer çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Yapılan düzenlemelerle Vatan Mahallesi’nde hem çocuklar için yeni bir oyun alanı kazandırılmış oldu hem de mahalle içindeki yol düzenlemesine yönelik önemli bir adım atıldı.

