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​Başdeğirmen çifti ve Işın Karaca, Arya bebek için seferber oldu

​Başdeğirmen çifti ve Işın Karaca, Arya bebek için seferber oldu
ISPARTA 0
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Başdeğirmen çifti ve Işın Karaca, Arya bebek için seferber oldu
Isparta’nın evladı SMA’lı Hafize Arya bebeğin yardım kampanyası yüzde 85’e ulaştı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, sanatçı Işın Karaca ile Arya bebeğe destek için Davraz Kayak Merkezinde sosyal medya üzerinden canlı yayın organize etti. Şehir dışında bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de görüntülü bağlantı ile katıldığı canlı yayını binlerce kişi takip edip, destek verdi.
 
Emin-Cennet Eryılmaz çiftinin bebekleri SMA Tip1 Hastası Hafize Arya bebeğin yurtdışında tedavisi için Valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Verilen desteklerle kampanya yüzde 85’e ulaşırken, Arya bebeğin tedavisinin başlaması için sadece 12 günü kaldı. Kalan miktarın da bir an önce tamamlanması için Isparta seferber oldu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Arya bebeğin yardım kampanyasına ilk günden bu yana büyük destek veriyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, sanatçı Işın Karaca ile Arya bebeğin yardım kampanyasına destek vermek için Davraz Kayak Merkezinde sosyal medya üzerinden bir canlı yayın organize etti. Binlerce kişinin takip ettiği ve destek verdiği canlı yayına şehir dışında bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’de görüntülü bağlantı ile katılım gösterdi.
Sömestre tatilini Isparta’da geçirdiklerini ifade eden sanatçı Işın Karaca, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen’in Arya bebek için bir organizasyon yaptığını belirterek, “Duyar duymaz tatile bir gün ara vererek bebeğimize destek olmak istedim. Azı, çoğu yok bu işin. Bu kampanyanın yüzde 85’i tamamlandı. Kalan miktarı bitirirsek 2 gün içinde bebeğimizi Almanya’ya tedaviye gönderebiliyoruz. Bu toplanan para sadece Arya’nın tedavisinde kullanılacak” dedi.
Sosyal medyadan gerçekleştirilen canlı yayına görüntülü bağlanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanatçı Işın Karaca’ya desteği için teşekkür etti. Isparta halkının Arya bebeğin yardım kampanyasının arkasında durduğunu ve sahiplendiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu yapılan çalışmalardan Annesi Cennet Hanım ve Babası Emin Beyin mutlu olduğunu düşünüyorum. Yüzde 15 gibi bir eksiği olduğunu biliyoruz. Sizlerin de katkısıyla bebeğimize katkı beklediğimizi belirtmek istiyorum. Bu işin sizin sayenizde de sonuca ulaşacağı inancındayım. Nerede işin bitirilmesi gerekir, sonuçlandırılması gerekiyorsa orada Allah’ın izniyle biz varız. Ailemize bunu söylemek istiyorum. Süremizin çok az kaldığını biliyorum. Geriye kalan kısım sizin sayenizde kolay bir şekilde hallolacaktır. Samimi olarak sizin bu işin için de olmanız bizim için de çok önemliydi. Sizden de Allah razı olsun. Tatilinize ara verdiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum.Eşim Şadiye Hanımefendi, şahsım ve belediyemiz olarak burada bize düşen vazife bu işin sonunda bu tedavinin gerçekleşmesini sağlamaktır” ifadelerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, bu organizasyonla daha çok kişiye ulaşmayı amaçladıklarını belirtti. Şadiye Başdeğirmen, “Destek veren birçok vatandaşımız var. İyi olacak doktor hastanın ayağına gelirmiş. Işın Hanım gönlü güzel bir insan. Kendisinin burada olduğunu öğrenince direkt aradım ‘tatilimizi bebeğimiz, yarınlarımız için keser hemen size katılırız’ dedi. Sağ olsun bugününü bize ayırdı. Hemen anneyle paylaştık, burada buluştuk. Gönlü açık olan dünyanın her köşesindeki vatandaşlarımızla bu yayını yapıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Işın Hanıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Hafize Arya’nın annesi Cennet Eryılmaz da verilen desteklerin çok kıymetli olduğunu belirterek, “Arya her zaman bereketli, şanslı bir bebek oldu. Şansımıza da Işın Hanım şehrimize gelmiş, bizi geri çevirmedi. Kızım için güçlü olmaya çalışıyorum. Çünkü onun anne ve babası olarak bize ihtiyacı var. Ona hiçbir zaman gözyaşlarımızı göstermiyoruz. Çok şükür hareketlerinde geri kazanımlar var. 25’inci günden itibaren direkt hareketleri kesilmişti. Kolları, bacağı oynamaz haldeydi. Bana güç veriyor, hareketleri geri gelmeye başladı. Ülkemizde uygulanan ilaç Arya’ya çok iyi geldi. Ama bu ilaç sadece kaslarının gerilememesi, hastalığın ilerlemesini durduran bir ilaç. Bizim kesin çözümümüz alacağımız ilaç. Isparta’mızın ve belediyemizin destekleriyle kampanyamızı yüzde 85’e getirdik. Isparta Arya’yı çok sahiplendi. Sadece yüzde 15’lik bir dilim kaldı. Işın Hanıma ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
HAFİZE ARYA BEBEĞE DESTEK İÇİN VALİLİK ONAYLI KAMPANYANIN BANKA BİLGİLERİ:
TÜRKİYE HALK BANKASI
Türk Lirası Hesabı:
TR51 0001 2009 5450 0001 1149 71
‌Alıcı: Cennet Eryılmaz
Swift Code: TRHBTR2A
Euro Hesabı:
TR81 0001 2009 5450 0035 0042 91
‌Alıcı: Cennet Eryılmaz
Swift Code: TRHBTR2A
Dolar Hesabı:
TR25 0001 2009 5450 0032 0000 45
‌Alıcı: Cennet Eryılmaz
Swift Code: TRHBTR2A
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