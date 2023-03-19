18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören yapıldı. Törene Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, askeri, adli ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören yapıldı. Törene Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, askeri, adli ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı Savcı, “Tarih, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanıyla doludur. İşte imanlı sinelerin Allah aşkıyla şahlandığı bu destanlardan biride Çanakkale Zaferidir. İşte bugün, bizlere bu vatanı emanet bırakan, dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108.nci yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onur ve gururunu yaşamaktayız” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı Savcı, “Tarih, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanıyla doludur. İşte imanlı sinelerin Allah aşkıyla şahlandığı bu destanlardan biride Çanakkale Zaferidir. İşte bugün, bizlere bu vatanı emanet bırakan, dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108.nci yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onur ve gururunu yaşamaktayız” dedi.