18 Mart Şehitler Günü
18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Garnizon Şehitliği’nde tören yapıldı. Törene Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı, askeri, adli ve mülki erkan ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti sunulması ve duaların edilmesiyle başlayan tören, şehitlik anıtına sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta şubesi çelenklerinin sunulmasıyla devam etti. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’mız okundu.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı Savcı, “Tarih, vatanı ve mukaddesatı uğruna her türlü zorluğa göğüs geren şanlı ecdadımızın kahramanlık destanıyla doludur. İşte imanlı sinelerin Allah aşkıyla şahlandığı bu destanlardan biride Çanakkale Zaferidir. İşte bugün, bizlere bu vatanı emanet bırakan, dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108.nci yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin büyük onur ve gururunu yaşamaktayız” dedi.
Şehitlik defterini imzalayan Vali Baruş ise deftere şu ifadeleri yazdı: “Türk Milleti'nin bağımsızlık ve hürriyet uğrunda tarih boyunca sergilediği sarsılmaz imanını bir kez daha tüm cihana gösterdiği Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Aziz Şehitlerimizin manevi huzurlarındayız. 18 Mart 1915, askeri teçhizat ve teknoloji bakımından dünyanın en üstün sömürgeci güçlerine karşı imkânsızlıklar içerisinde mücadele eden Mehmetçiğin, atalarının manevi mirasının kalbine nakşettiği ruh gücüyle, "Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” duasıyla iman dolu göğsünü demirden güllelere ve ateş kusan silahlara siper ederek eşsiz bir kahramanlık destanı yazdığı ve tüm dünyaya Çanakkale Geçilmez