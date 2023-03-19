Isparta Çiğköftem lezzetli çiğköfteleri ile bir kez daha gündemde!

5. Şube Çiğköftem Adres:



































Ispartalı iş insanı Ali Çelik'in sahibi olduğu Çiğköftem Isparta, şehrin farklı noktalarında açtığı şubelerine bir yenisini daha ekledi. İskender Mahallesi'nde açılan 5. şube, lezzet severlere doyumsuz bir deneyim sunuyor.Çiğköftem'in dünya genelinde 3 kıtada, 12 ülkede 450 şubesi bulunuyor. Hijyenik ve kaliteli ürünleriyle öne çıkan Çiğköftem, %100 doğal malzemeler kullanarak müşterilerine sağlıklı bir beslenme imkanı sunuyor.Çiğköfte, içli köfte, Humus Dolgulu Falafel, Zeytinyağlı Yaprak Sarma, vegan içli köfte gibi birbirinden lezzetli ürünleri ile Çiğköftem, dünya genelinde hizmet kalite belgesiyle ödüllendirilmiş bir marka. Brüksel'de üstün hizmet ödülüne layık görülen Çiğköftem, müşterilerine kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.Çiğköftem'in İskender Mahallesi'ndeki yeni şubesi, lezzetli çiğ köftelerin yanı sıra Boşnak Böreği, Zeytinyağlı Yaprak Sarma, Sufle, Humus Dolgulu Falafel, Klasik Falafel, Etli İçli Köfte, Sebzeli İçli Köfte ve Şam Tatlısı gibi birbirinden özel tatları da sunuyor. Soğuk içeceklerle birlikte servis edilen bu lezzetli yemekler, misafirleri unutulmaz bir deneyimle buluşturuyor.Isparta'da lezzete meraklı olanlar için Çiğköftem'in yeni şubesini ziyaret etmek kaçırılmayacak bir fırsat. Yenilikçi lezzetleri ile Çiğköftem, Isparta'nın en sevilenlerinden biri olmaya devam ediyor.