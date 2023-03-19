18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Vali Baruş, protokol üyeleriyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ziyarette tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad eden Vali Baruş gazilerimize de sağlık ve uzun ömürler diledi.

Vali Baruş ziyarette yaptığı konuşmada “Saygıdeğer şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümünü büyük bir gururla kutlarken, aynı zamanda bu vatan uğruna, millet uğruna, devlet uğruna ve bayrak uğruna canlarını hiç düşünmeden feda etmiş aziz şehitlerimizi de anmanın huzurunu ve maneviyatını bir kez daha idrak ediyoruz. Türk Milleti bu topraklar üzerindeki bağımsız yaşama iradesini kıyamete kadar devam ettirecektir. Topraklarımızda yüz binlerce şehidimiz yatıyor. Topraklarımızda ebedi huzurla uyuyan şehitlerimiz, bizlere bu vatan toprağının ne kadar değerli olduğunu, bir karışını dahi feda etmenin ne kadar büyük bir onursuzluk olduğunu hatırlatıyor. Allah bizlere bu emanete sahip çıkma şuuru versin. Bizlere de şehitlerimiz gibi gerektiğinde vatan için, millet için, bayrak için, devlet için canını ortaya koyma feraseti versin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Siz değerli şehit yakınlarımızla bu günü idrak etmenin onurunu yaşadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Allah sizlere sabırlar versin, dayanma gücü versin. Sizleri en derin, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” dedi.