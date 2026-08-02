Isparta'da Düğün Konvoyunda Tehlikeli Şov: Drift Yapan Sürücülere Büyük Tepki!

Isparta'da Düğün Konvoyunda Tehlikeli Şov: Drift Yapan Sürücülere Büyük Tepki!
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2026 02:33
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Isparta'da Düğün Konvoyunda Tehlikeli Şov: Drift Yapan Sürücülere Büyük Tepki!

Isparta'nın Kuleönü kasabasında, düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan iki sürücü faciaya davetiye çıkardı. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer vatandaşları tehlikeye atan magandalara sosyal medyadan tepki yağdı. Vatandaşlar yetkilileri göreve davet etti.
ISPARTA - Olay, Isparta Merkez ilçesine bağlı Kuleönü kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Okul Mahallesi Demiryolu mevkiinde seyir halinde olan bir düğün konvoyunun önü, kimliği henüz belirlenemeyen iki sürücü tarafından kesildi.
Trafik akışını durduran sürücüler, araçlarıyla tehlikeli hareketler sergileyerek 'drift' yapmaya başladı. Ortalığı toza dumana katan ve trafik güvenliğini hiçe sayan bu sorumsuz davranış, çevredeki vatandaşlara ve konvoydaki diğer kişilere korku dolu anlar yaşattı.

Faciaya Kıl Payı

Hem kendi canlarını hem de o sırada yolda bulunan diğer araç sürücülerinin güvenliğini hiçe sayan drift magandalarının o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olası bir kazanın kıl payı atlatıldığı tehlikeli şov sırasında çevredeki vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi.

Sosyal Medyada Tepki Çığ Gibi Büyüdü

Tehlikeli anlara ait görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Görüntüleri izleyen çok sayıda kullanıcı, trafiği tehlikeye düşüren ve kutlama adı altında can güvenliğini riske atan bu bilinçsiz hareketlere isyan etti.

Yetkililere Acil Çağrı: "Cezasız Kalmasın"

Yaşanan bu olayın ardından Kuleönü sakinleri ve görüntüleri izleyen vatandaşlar, trafik magandalarının cezasız kalmamasını talep ediyor. Emniyet ve jandarma ekiplerine seslenen vatandaşlar, görüntüler üzerinden gerekli incelemelerin derhal başlatılmasını ve halkın can güvenliğini tehlikeye atan sorumlular hakkında caydırıcı yasal işlemlerin uygulanmasını bekliyor.
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