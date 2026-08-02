Isparta'da feci motosiklet kazası: 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası bir aileyi yasa boğdu. Çetince köyü mevkiinde yaşanan kazada, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Mustafa Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Mustafa Gündoğdu idaresindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Gündoğdu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Bayram Ü. ise kazada yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Mustafa Gündoğdu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.