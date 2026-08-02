Motorin Zammı Pompalara Yansıdı! Isparta'da Yeni Fiyatlar Cep Yakıyor



Akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor. Motorine yapılan 1 lira 12 kuruşluk zam, gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. Yeni fiyatlarla birlikte araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında daha yüksek rakamlarla karşılaşmaya başladı.

Motorinin litre fiyatına yapılan 1,12 TL'lik artış, bu gece itibarıyla pompaya yansıdı. Böylece Isparta'da da motorin fiyatları yeniden yükselirken, sürücüler zamlı tarifeden yakıt almaya başladı.

Sektör temsilcileri, küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmelerin akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ettiğini belirtiyor. ABD-İran hattındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri ve uluslararası dizel piyasasında yaşanan hareketlilik fiyat artışlarının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Motorine gelen son artışın ardından gözler şimdi benzin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynakları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmanın sürmesi halinde benzin fiyatlarında da yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini ifade ediyor.