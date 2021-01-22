ISPARTA'DA ÖĞRENCİLERDEN ''DOLAPLAR AYAKLANDI'' PROJESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Şehrimizde yaşayan, henüz kimlik başvuru sürecinde olan ve bu süre zarfında herhangi bir sosyal yardımdan yararlanamayan Somalili vatandaşların insanca yaşamalarını desteklemek; kıyafet, kırtasiye, oyuncak gibi gereksinimlerini karşılamak amacı ile “Dolaplar Ayaklandı” isimli bir proje geliştirildi.Bu kapsamda Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri tarafından yardımlaşmayı ve paylaşımı artırmak için İİBF girişine sosyal duyarlılık standı açıldı. Stanttan imece usulüyle pek çok yardım malzemesi toplandı. Projede öğrencilerin kendi imkânları ile hazırladıkları yardım çağrısı çerçevesinde tüm fakültelerin öğrencileri ile de paylaşımda bulunduğu ifade edildi. Etkinlik hakkında açıklama yapan Bölüm akademisyenleri “Açılan stant sosyal duyarlılığı üst seviyelere taşıdı. Bu etkinlik önemli başarı elde etti ve yüksek düzeyde katkı gördü. Pandemi sürecinden dolayı ulaştırma hususunda bazı aksaklıklar yaşandı fakat bugün bir törenle malzemeleri yerine ulaştıracağız.” dedi.Proje kapsamında toplanan malzemeler hediye paketi yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere “Somali Topluluğu Derneği Isparta Şubesi”ne teslim edildi.