Isparta Orman Bölge Müdürlüğü 2021 Yılının İlk Toplantısını Dinarda Yaptı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde 2020 yılı gerçekleşme ve 2021 yılı değerlendirme toplantısı Dinar İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürü Yardımcıları Özlem Cevahirci, Nuri Maraş ve Tahsin Etli, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, Eğirdir Fidanlık Müdürü ve Bölge Müdürlüğümüz Etüt Proje Baş Mühendisi katıldı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy toplantı açılışında bir konuşma yaparak; 2020 yılı program gerçekleşmelerinin tamamlandığını, 2021 yılı programlarında özellikle işletme pazarlama ve silvikültür faaliyetlerinde çalışmaların yılbaşından önce başladığını, işe erken başlamanın programların erken tamamlanmasında çok büyük öneme sahip olduğunu, zamana bağlı çalışan bir kurum olarak programların takvim ve tekniğine uygun olarak yapılması gerektiğini belirtti. 2020 yılı programlarının gerçekleştirilmesinde emeği geçen her kademedeki personele teşekkür edip 2021 yılında da azami gayret gösterilerek programların % 100 olarak gerçekleştirilmesi talimatında bulunarak, 2021 yılının sağlıklı huzurlu ve başarılı geçmesini diledi.Toplantıda İşletme ve Fidanlık Müdürleri 2020 yılı program gerçekleşmeleri ve 2021 yılı programlarıyla ilgili sunum yaptı, Şube Müdürleri ise şubeleriyle ilgili çalışmalarda değerlendirmelerde bulundu.