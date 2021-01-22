“İLÇEMİZE SONDAJ KUYUSU KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Gönen’e iki adet sondaj kuyusu kazandırıldığını duyurdu.CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, Gönen ilçesinde yaşayan vatandaşlara müjdeyi verdi. Halıcı, “Antalya Büyükşehir Belediyemize bağlı ASAT Genel Müdürlüğü’nün desteği ve Gönen Belediye Başkanımız Osman Kesmen’in gayretleriyle Gönen İlçemize iki adet sondaj kuyusu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuraklığın her geçen gün arttığı bir dönemde hayırlı olmasını temenni eder, emeği geçenlere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.