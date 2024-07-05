Isparta'da Dolandırıcılara Emniyet Geçit Vermiyor!

Sahte Bileziklerle Dolandırıcılık: Şüpheliler Yakalandı

29.06.2024 tarihinde, Isparta'da faaliyet gösteren iki kuyumcudan 30.000 TL değerinde sahte bilezik bozduran B.H. isimli şahıs, kuyumcu sahiplerinin bileziklerin sahte olduğunu fark etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayet edildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahlarındaki kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin Antalya'dan bir araçla Isparta'ya geldikleri ve tekrar Antalya'ya döndükleri tespit edildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar sonucu şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltında tutulmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



